Ma Colombo piace di più 

Il ds Bonato arriva, con l’ad Catte, a Saint Vincent. L'occasione per vedere dal vivo i progressi del Cagliari sul campo e, soprattutto, confrontarsi con il tecnico Ranieri per le valutazioni sull'organico dopo tre settimane di lavoro, tra Asseminello e Val d'Aosta. Attenzione ai rinforzi, con la necessità di stringere i tempi per il difensore centrale e l'attaccante, ma anche allo sfoltimento di una rosa che, però, ha perso per tempi diversi tre pezzi grossi come Mancosu (almeno un mese e mezzo), Lapadula (fino a novembre) e Rog (praticamente stagione già chiusa).

Stretta per Palomino

L'idea Mina sembra sempre più complicata. Il colombiano, svincolatosi dall'Everton dopo 5 stagioni, cerca una sistemazione ancora in Europa, magari in Serie A (piace alla Fiorentina). Il Cagliari ci prova anche se l'ingaggio del giocatore è, al momento, totalmente fuori portata. E così tutta l'attenzione continua a essere rivolta sull'argentino dell'Atalanta Palomino. L’affare è chiuso da tempo tra le società e anche il giocatore ha dato il suo assenso al trasferimento in rossoblù. Mancano i soliti ultimi dettagli. Anche per questo, il ds Bonato ha inserito tra i papabili anche il franco-senegalese Mamadou Sakho, classe '90, all'ultimo anno di contratto col Montpellier. Con la speranza di regalare a Ranieri l'atteso difensore entro la fine di questa settimana o, al più tardi, metà della prossima.

Colombo in pole

Cagliari a caccia di una prima punta dopo l'intervento alla caviglia che costringerà ai box Lapadula almeno fino a novembre. In questo momento, Ranieri ha a disposizione una sola punta pura, Pavoletti. Ecco perché il Cagliari continua il dialogo col Milan per il prestito del giovane Colombo, classe 2002, reduce da una stagione in prestito a Lecce, dove ha vissuto la sua prima vera annata nel massimo campionato, con 33 presenze e 5 reti. Colombo è considerato l'elemento giusto, sia dal punto di vista tecnico e tattico che economico, visto che in questo modo il Cagliari non sarebbe costretto a una spesa eccessiva in un mercato dove di attaccanti col gol facile ce ne sono pochi e quei pochi costano uno sproposito. Si valuta anche il mercato estero, ma la necessità di regalare a Ranieri il prima possibile una prima punta potrebbe spazzar via ogni riserva.

Braccio di ferro

È braccio di ferro con la Spal per Prati. I ferraresi avrebbero rispedito al mittente una proposta di prestito con diritto di riscatto a 3 milioni. Il Cagliari non molla la presa, ma deve fare attenzione alla concorrenza, in particolare quella del Sassuolo. Ma il mercato rossoblù deve sbloccarsi anche in uscita. Oggi si chiude quello brasiliano, quindi queste sono le ultime ore a disposizione del Vasco da Gama per provare a far vestire la maglia bianconera a Pereiro. Se l'affare sfumasse, resterebbe in piedi l'ipotesi araba.

