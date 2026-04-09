Ma ci sono davvero segreti che è meglio non svelare? 

Lo sappiamo: pochi aspetti del nostro vivere sanno metterci a dura prova come accade in una relazione sentimentale. Non sono soltanto i vari elementi di compatibilità a innescare e consolidare la chimica tra due persone, ma anche la capacità di investire, da ambo le parti, la determinazione necessaria ad affrontare i problemi che, inevitabilmente, si insinueranno nel rapporto e nelle sue fisiologiche trasformazioni. Altrettanto essenziale è vivere l’esperienza del partner nel presente, per costruire un avvenire sano e duraturo senza che i propri trascorsi privati contaminino la fiducia e il senso di protezione reciproca. Indagando la questione con rara ampiezza di vedute, Kristoffer Borgli torna con “The Drama: un segreto è per sempre”: un titolo che, per la sua varietà di linguaggi e stili, sarebbe inappropriato attribuire con leggerezza al solo genere della commedia sentimentale. Come dimostrato in precedenza con “Dream Scenario”, infatti, il cineasta non bada a sconti quando si tratta di sconvolgere e disorientare lo spettatore, ponendolo aldilà di una narrazione stereotipata per ampliare la gamma dei possibili punti di vista.

La storia

Dopo essersi conosciuti casualmente in un locale, Emma e Charlie coltivano un legame affiatato che, nel giro di poco tempo, li porta a organizzare il loro matrimonio. Mentre i preparativi incedono con entusiasmo e giocosità, gli incontri tra amici alleggeriscono l’inevitabile carico di fatica. Ma proprio in una di queste serate una scomoda conversazione comincia a farsi strada, quando ci si domanda quale sia stata la peggiore azione commessa nella propria vita. Tra l’imbarazzo e l’ilarità generali, al turno di Emma la sala si gela di fronte alla sua rivelazione sconcertante: quello che appare inizialmente un errore giovanile troppo scomodo per essere riportato alla luce, comincia presto a insinuarsi nella quotidianità della coppia, mettendo in discussione le stesse certezze che, fino a poco prima, sembravano garantirne la stabilità desiderata. Se nelle prime fasi lo svolgimento si attiene alle rodate convenzioni delle pellicole romantiche, ben presto comincia a mutare introducendo elementi più vicini al dramma sociale e all’horror psicologico. È soprattutto il montaggio, con la sua costruzione quasi dadaista, a suscitare un complesso di reazioni scomode e contraddittorie, instaurando un flusso serrato che, tuttavia, non arriva mai a penalizzare la chiarezza. Alla normale progressione si affiancano scene dal contenuto astratto e irrazionale, che denotano i meccanismi del subconscio nel tentativo di fare i conti con i pensieri intrusivi e la propria instabilità emotiva, oltre a suscitare un effetto a metà tra l’ironico e l’ansiogeno. Al fattore psicologico si rispecchia quello socio-culturale che, attraverso le sue storture, lascia emergere criticità di natura empatica e l’impatto deleterio di determinati preconcetti o presupposti morali.

I divi

Azzeccata anche la scelta dei protagonisti: a una Zendaya disinvolta e padrona della scena risponde un Robert Pattinson abilissimo nel trasmettere il suo graduale stato di confusione e impotenza. Per chi lo troverà arguto e per chi ne rimarrà spaesato, il film saprà certamente catturare l’attenzione, anche solo per il non scontato coraggio di affrontare temi scottanti senza apparire ridicolo o inopportuno.

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