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Zendaya e Robert Pattinson esplosivi in “The Drama”
10 aprile 2026 alle 00:26

Ma ci sono davvero segreti che è meglio non svelare? 

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Lo sappiamo: pochi aspetti del nostro vivere sanno metterci a dura prova come accade in una relazione sentimentale. Non sono soltanto i vari elementi di compatibilità a innescare e consolidare la chimica tra due persone, ma anche la capacità di investire, da ambo le parti, la determinazione necessaria ad affrontare i problemi che, inevitabilmente, si insinueranno nel rapporto e nelle sue fisiologiche trasformazioni. Altrettanto essenziale è vivere l’esperienza del partner nel presente, per costruire un avvenire sano e duraturo senza che i propri trascorsi privati contaminino la fiducia e il senso di protezione reciproca. Indagando la questione con rara ampiezza di vedute, Kristoffer Borgli torna con “The Drama: un segreto è per sempre”: un titolo che, per la sua varietà di linguaggi e stili, sarebbe inappropriato attribuire con leggerezza al solo genere della commedia sentimentale. Come dimostrato in precedenza con “Dream Scenario”, infatti, il cineasta non bada a sconti quando si tratta di sconvolgere e disorientare lo spettatore, ponendolo aldilà di una narrazione stereotipata per ampliare la gamma dei possibili punti di vista.

La storia

Dopo essersi conosciuti casualmente in un locale, Emma e Charlie coltivano un legame affiatato che, nel giro di poco tempo, li porta a organizzare il loro matrimonio. Mentre i preparativi incedono con entusiasmo e giocosità, gli incontri tra amici alleggeriscono l’inevitabile carico di fatica. Ma proprio in una di queste serate una scomoda conversazione comincia a farsi strada, quando ci si domanda quale sia stata la peggiore azione commessa nella propria vita. Tra l’imbarazzo e l’ilarità generali, al turno di Emma la sala si gela di fronte alla sua rivelazione sconcertante: quello che appare inizialmente un errore giovanile troppo scomodo per essere riportato alla luce, comincia presto a insinuarsi nella quotidianità della coppia, mettendo in discussione le stesse certezze che, fino a poco prima, sembravano garantirne la stabilità desiderata. Se nelle prime fasi lo svolgimento si attiene alle rodate convenzioni delle pellicole romantiche, ben presto comincia a mutare introducendo elementi più vicini al dramma sociale e all’horror psicologico. È soprattutto il montaggio, con la sua costruzione quasi dadaista, a suscitare un complesso di reazioni scomode e contraddittorie, instaurando un flusso serrato che, tuttavia, non arriva mai a penalizzare la chiarezza. Alla normale progressione si affiancano scene dal contenuto astratto e irrazionale, che denotano i meccanismi del subconscio nel tentativo di fare i conti con i pensieri intrusivi e la propria instabilità emotiva, oltre a suscitare un effetto a metà tra l’ironico e l’ansiogeno. Al fattore psicologico si rispecchia quello socio-culturale che, attraverso le sue storture, lascia emergere criticità di natura empatica e l’impatto deleterio di determinati preconcetti o presupposti morali.

I divi

Azzeccata anche la scelta dei protagonisti: a una Zendaya disinvolta e padrona della scena risponde un Robert Pattinson abilissimo nel trasmettere il suo graduale stato di confusione e impotenza. Per chi lo troverà arguto e per chi ne rimarrà spaesato, il film saprà certamente catturare l’attenzione, anche solo per il non scontato coraggio di affrontare temi scottanti senza apparire ridicolo o inopportuno.

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epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
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