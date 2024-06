Ma chi è davvero Federico Lucia? 

In caduta libera! Eppure sembrava che la peggio, le recenti vicende di cronaca, la dessero all’altra metà della mela dorata dei Ferragnez: Chiara. Invece, a far parlare delle proprie vicende personali, da qualche tempo, è lui: Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez. Dopo la storiaccia della campagna “benefica” della Balocco, che ha letteralmente travolto Chiara Ferragni, oggi alle prese con un indagine per truffa aggravata, il rapper ha infatti pareggiato in fretta i conti con la moglie - ex, ormai, visto il flirt sbandierato da lui sui social con la modella francese Garance Authié, flirt che sembra non disturbare Chiara, la quale, rispondendo al commento di un fan al suo post sul fine settimana recentemente trascorso a Madrid con l’amica Alice Campello e i figli Leone e Vittoria, avrebbe lasciato intendere di ritenere «una liberazione» la separazione da Fedez.

Fuori controllo

In effetti, il rapper - di ritorno sulla scena con l’amico Emis Killa e il singolo “Sexy Shop”, brano che esplora le dinamiche di una relazione intensa e turbolenta («Sei stata come un Jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato ko», canta Fedez, facendo riferimento alla Ferragni) e sottolinea come il ricordo di tutto ciò che si è condiviso è, comunque, il motore e la forza per poter ribadire la propria presenza, nel bene e nel male - negli ultimi tempi è apparso quasi trasformato, da padre di famiglia modello a prototipo del gangsta rapper, rendendosi protagonista di alcune spiacevoli vicende. Su tutte, quella che lo ha visto coinvolto nel pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino, fatto avvenuto tra il 21 e il 22 aprile scorso, partito da una rissa, scoppiata nel privé della discoteca milanese The Club e conclusosi col pestaggio sotto casa di Iovino, che non ha denunciato i suoi aggressori, inchiodati dai video delle telecamere di sorveglianza e comunque indagati per rissa. Una brutta storia, dalla quale pare che Fedez stia cercando uscire, almeno parzialmente, tramite una «transazione» economica con Iovino per provare a stoppare le indagini, come spiega il Corriere della Sera, per i reati di lesioni e percosse, per cui è necessaria la querela della parte offesa.

Bella storia?

Mossa prevedibile per il rapper di “Mr. Brainwash - L’arte di accontentare”, “Comunisti col Rolex” e “Pop-hoolista”. Amante della controversia, tecnicamente nullatenente, come si è dichiarato al Codacons, che lo accusava di evasione fiscale, accusa poi ritirata con una lettera di scuse, praticamente titolare di un impero, tutto intestato alle società della sua famiglia, Fedez, classe ’89, da Buccinasco, ha tratteggiato fin qui una storia perfetta. Forse troppo per essere vera, reale, sotto la patina di una narrazione mai fuori posto? Partito dal basso, con le prime produzioni indipendenti, dal primo ep “Pat-a-Cake” (2007), all’album d’esordio “La Penisola che non c’è” (2011), fino alla consacrazione indie con “Il mio primo disco da venduto”, prodotto dalla Tanta Roba di Guè e DJ Harsh, con le collaborazioni di Guè, Entics, Marracash, J-Ax, Jake La Furia e i Two Fingerz, Fedez, negli anni, si è distinto per la sua capacità di essere imprenditore di se stesso e un rap sempre più intriso di pop. Lo raccontano i dischi, a quelli citati si aggiungano “Paranoia Airlines” e “Disumano”, e i più recenti successi, da “Mille” con Orietta Berti e Achille Lauro, a “La dolce vita” con Tananai e Mara Sattei e “Disco Paradise” con Annalisa e Articolo 31.

Distopia

L’impero di Fedez, però, si estende ben oltre la sua musica, con la fondazione del concertone benefico LoveMi e dell’etichetta Newtopia insieme a J-Ax, l’investimento, al fianco del collega Lazza, nella bibita Boem, hard seltzer al gusto di zenzero e anche verso la tv dove, tra il resto, è stato giudice a “X Factor”, conduttore di “LOL”, “Muschio Selvaggio da Sanremo”, protagonista del docu-reality “The Ferragnez”. Già, i Ferragnez, marchio vincente, nato da un colpo di fulmine, nel 2016: 8 anni di amore, contro tutto e tutti, sempre sotto la luce dei riflettori, che, però, un po’ abbaglia e se ci vai troppo vicino scotta. Sempre più in alto, spinti da un racconto social che si autoalimenta, una narrazione vorace nella sua pubblicità, nata dalla voglia di una Newtopia, quella nuova utopia di cui parlava John Lennon, che invitato dal presidente degli Stati Uniti Richard Nixon a lasciare New York per Londra, spiegò di essere cittadino di una realtà immaginaria, una realtà che oggi ha tutto l’aspetto di un brutto sogno.

