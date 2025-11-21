VaiOnline
stasera al teatro massimo di cagliari
21 novembre 2025 alle 01:12

Ma che voce,  Jazzmeia Horn  

Stasera al Teatro Massimo di Cagliari, alle 22 (Sala M1), per l’European Jazz Expo salirà sul palco Jazzmeia Horn accompagnata da Yago Vazquez al piano, Geraud Portal al contrabbasso ed Enrico Morello alla batteria

Tre volte candidata ai Grammy Awards come cantante, compositrice, arrangiatrice ed educatrice texana , Jazzmeia Horn si distingue come una delle voci più affascinanti del jazz contemporaneo. Il suo approccio unisce un fiero tradizionalismo, che la lega a figure iconiche come Nancy Wilson e Betty Carter, a una vivacità di spirito e una profonda convinzione che la collocano saldamente nel presente. Dopo aver vinto nel 2015 la prestigiosa Thelonious Monk Institute Jazz Competition e, per due volte, la Sarah Vaughan International Jazz Competition, il New York Times l’ha definita il nuovo astro della vocalità jazz al femminile.

