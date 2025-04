Ma che voce, Dalila Kayros! «“Animami” nata sui palchi Usa» 

Il sogno di una Terra primordiale, non ancora segnata da confini e conflitti: questo è il pilastro tematico di “Khthonie”, nuovo disco di Dalila Kayros in uscita oggi per l’etichetta indipendente romana Subsound Records. Realizzato in collaborazione con il musicista Danilo Casti, già co-produttore del precedente “Animami”, l’album sarà presentato dal vivo domani, sabato 5 aprile, al Fabrik di Cagliari. Ad aprire la serata, l’elettronica sperimentale di Reptilian Expo.

Quarta opera

“Khthonie” è il quarto lavoro per Dalila Usai, originaria di Dolianova e nata nel 1986, con una militanza sulla scena della musica sperimentale lunga oltre un decennio. «Il progetto nasce nel 2013, quando con Antonio Zitarelli ho registrato l’esordio “Nuhk”, e da lì ho iniziato un percorso di ricerca per andare oltre i limiti della mia vocalità. Tra il primo e il secondo album ho poi collaborato con artisti a cui devo tanto, arrivando a “Transmutations [I]" nel 2018: se prima esploravo parti più graffianti e spigolose della voce, lì ho virato sulla delicatezza, incanalando questi due mondi opposti in un unico suono. Qualcosa che è continuato con “Animami”, nato dalla conoscenza con Danilo e dal dialogo tra due visioni artistiche diverse, che incontrandosi e scontrandosi trovano però una sintesi, oggi ad un capitolo più maturo con “Khthonie”, in cui gli opposti convivono in una dimensione integrata».

Sui palchi americani

Dopo l’apprezzamento di critica per il lavoro del 2022, premiato anche dall’Archivio Mario Cervo, i due artisti si sono imbarcati oltreoceano per un tour rivelatosi fondamentale nel concepire “Khthonie”. «Metà dei brani nascono sul palco e molto importante è stata l’esperienza nordamericana, dove non disponevamo di molta strumentazione e abbiamo rivisto tutta l’esibizione, dando così vita a nuove canzoni. Altre vengono dalle sessioni notturne: spesso sognavo la melodia o l’idea del pezzo, quindi mi svegliavo e andavo in studio. Altre ancora le ha ideate Danilo, e anche qui compiendo insieme una sintesi ne è nato “Khthonie”». Spiega Casti: «Ci siamo spostati di più sul ritmo, portando a uno stato meno contemplativo e più energetico. Abbiamo lavorato con Dalila richiamandoci a un senso di distopia comune e cercando di riflettere anche nell’immaginario quello che è il contemporaneo». Non a caso, spiega ancora Dalila, filo concettuale è «la Terra, che nella Cosmologia di Ferecide è rappresentata appunto da Ctonie, il mondo sotterraneo, insieme ai dei primigeni Zas, il cielo, e Kronos, il tempo. Ctonie però si unisce a Zas e nasce Gea, la Terra che conosciamo, dall’unione tra il cielo e il sottosuolo. “Khthonie” racconta invece ciò che esiste prima di questo vincolo, nella primordialità del sottosuolo dove non esistono confini e il dialogo è ancora possibile. “Khthonie” è quindi la libertà da un vincolo che ci limita».

Anticipato negli scorsi mesi dai singoli “Sakramonade” e “Mitza”, il disco sarà portato per la prima sul palco domani sera al Fabrik, dove «Manuel Carreras curerà il live design, e porteremo le novità in una scaletta intensa e senza pause, quasi in una continua produzione di suoni», chiude Casti.

