«Ma che spettacolo i temi di Gramsci studente al Dettori» 

Anno scolastico 1910-1911, liceo classico Dettori di Cagliari: chissà mai se il giovane Antonio Gramsci (1891-1937) — futuro politico e filosofo italiano fra i più studiati nel mondo — in quel suo ultimo anno di scuole superiori, mentre scriveva i compiti di italiano in classe, avrebbe potuto immaginare che tre di questi avrebbero fornito la base per uno spettacolo, “Il sogno di Gramsci. I temi liceali di un giovane ribelle”, ideato e realizzato da Gad Lerner con Silvia Truzzi.

Di certo si tratta di un’occasione da non perdere, visto il tema e i protagonisti coinvolti: Gad Lerner, nato a Beirut nel 1954, tra le firme più prestigiose del giornalismo in Italia, la mantovana Silvia Truzzi, classe 1974, tra le migliori penne del Fatto Quotidiano. Lo spettacolo multimediale, diretto da Simone Rota per Loft Produzioni, andrà in scena giovedì 9 novembre, alle 20.30, al Teatro Massimo di Cagliari per la rassegna “Pezzi Unici”, e venerdì 10 novembre, alle 21, al Teatro Comunale di San Gavino Monreale, sotto le insegne del Cedac Sardegna. Un incontro con Gad Lerner – giovedì 9 novembre alle 17.30 a La Fabbrica Illuminata di Cagliari, nell'ambito del progetto Cagliari dal Vivo 2023 – rappresenta un'ulteriore occasione di confronto e dialogo sulle intuizioni gramsciane.

Gad Lerner, come è venuto in possesso dei temi inediti di Gramsci?

«È stato un vero colpo di fortuna. Una conoscente mi ha segnalato di averli rinvenuti sul fondo dell’armadio di suo nonno, Francesco Scotti, grande antifascista, che era stato amico a Milano di Carlo Gramsci, fratello minore di Antonio. Sono rimasti seppelliti nell’armadio per decenni; gli studiosi della Fondazione Gramsci, già guardando le semplici foto avevano individuato la loro autenticità. In queste date saranno letti da uno studente del Dettori che ha la sua stessa età all’epoca».

Perché sono ancora oggi così interessanti?

«Si colgono anticipazioni del suo pensiero maturo che hanno colpito gli studiosi di Gramsci. Ad esempio, nel primo tema, conia il termine “americanarsi” in riferimento all’Europa: pur essendo vissuto a Ghilarza e “senza internet” aveva la capacità di alzare lo sguardo verso il fordismo. O ancora l’idea di democrazia che parte dal basso, con gli operai che attraverso i consigli di fabbrica possono assumere un ruolo politico. Per non dire del citatissimo concetto in nuce di egemonia culturale, di cui oggi cercano di appropriarsi persino le destre al governo».

Ci saranno anche altri contributi?

«Lo spettacolo è multimediale, riproporremo ad esempio i nastri di magnetofono conservati nella Casa Museo di Ghilarza, su cui Mimma Paulesu Quercioli, nipote di Gramsci, negli anni ’60 aveva raccolto le testimonianze di amici illustri come Sandro Pertini e Teresa Noce. Si sentirà la voce di Gustavo Trombetti, operaio bolognese che poi fonderà la cooperativa Camst, raccontare di come trafugarono i "Quaderni dal carcere" per evitare la censura».

Silvia Truzzi, quali parti della vita di Gramsci ci racconterà?

«Tanti aspetti mi hanno colpito molto, come ad esempio la sua attenzione alla questione femminile. Quando era già dirigente andava in casa dei compagni e lavava i piatti insieme alle donne per coinvolgerle (si era già reso conto di come fossero due volte sottomesse, sul lavoro e nel privato). Commuove quando malato e in carcere non abdica al ruolo di genitore e si fa sempre mandare foto dei figli, chiede, si informa, vuole essere vicino. Colpiscono i suoi immani sforzi per studiare, quando raggiungeva a piedi il ginnasio di Santu Lussurgiu o dopo il trasferimento a Cagliari saltasse i pasti pur di soddisfare la sua fame di cultura».

Come commenterebbe l’Italia di oggi?

«Noterebbe quanto rimanga difficile l’emancipazione delle masse attraverso la cultura. Oggi si censurano Dostoevskij o la scrittrice palestinese Adania Shibli non ritira un premio alla Fiera di Francoforte. Durante la Prima guerra mondiale Gramsci difende Toscanini che aveva suonato Wagner, colpevole di essere tedesco».

