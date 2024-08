Ma che serata al Cala D’Ambra Music Festival 

Il Cala D’Ambra Music Festival celebra la festa di Ferragosto con un doppio appuntamento live dedicato agli anni 80, sulla terrazza più frequentata dell’estate 2024. Dalle 19 alle 21, Rita Casiddu, già ospite in questa edizione del Festival con il suo “Mina in Bianco e nero”, proporrà un suo personalissimo tributo agli anni d’oro della disco-music con un’inedita performance solistica nella doppia veste di cantante e dee jay.

Come interprete, Rita Casiddu tiene concerti in Italia e in Europa, con un repertorio vastissimo che va dalla canzone d’autore italiana a quella internazionale, prediligendo il cantautorato, il soul e la black music degli anni ’70.

Alle 22, sul palco i Blu Avio, ovvero: Laura Masala voce, Giuseppe Chironi chitarre, Fabio Useli basso elettrico, Danilo Porcheddu batteria; il gruppo nasce nel 2002 come punto d’incontro di diverse entità musicali. Il sound trae linfa vitale da quel genere musicale a metà strada tra il funk e il soul della scena musicale statunitense e d’oltre manica degli anni ’70, ’80 e ’90. Nel corso del 2008 la band collabora con Naomi Thompson, cantante e autrice londinese di notevole esperienza, corista storica di artisti come Elvis Costello, Howard Jones, Soul II Soul, Caron Wheeler e molti altri.

