Ma “Che Pizza!” 

“Che Pizza!” la trasmissione curata da Giulia Salis insieme a Roberto Meloni va in onda questa sera alle 21 su Videolina.
Nella puntata odierna ospiti giudici l’atleta Giulia Innocenti, Antonio Spada, esperto della filiera del grano e Vito Senes, ristoratore. I due pizzaioli di oggi vengono entrambi da Sassari. Il primo, Matteo Sanna, preparerà una pizza che già il nome è esplicativo: Montagna che regala il mare. Il secondo pizzaiolo, Sandro Cubeddu preparerà un Pancrock, con una pasta molto particolare.
Vedremo quali saranno gli altri ingredienti e scopriremo il segreto per preparare la pasta che apparirà di colore scuro. Le due pizze passeranno la prova assaggio?