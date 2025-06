Ma… “Che pizza!” 

Oggi alle 21 su Videolina “Che pizza!”, format dedicato a una delle pietanze più note, amate e celebrate nel mondo: la pizza. Simbolo dell’identità italiana in generale, la pizza è uno dei piatti più amati dai sardi. In ogni puntata Giulia Salis e Roberto Meloni (nella foto) ospiteranno i migliori pizzaioli della Sardegna che si cimenteranno nella preparazione di pizze preparate a regola d’arte con l’utilizzo di ingredienti tipici sardi, in un percorso che mostrerà come l’incontro tra uno dei piatti che hanno reso l’Italia famosa nel mondo e le prelibatezze isolane possa creare delle vere e proprie opere d’arte, autentiche gioie per il palato. Due i pizzaioli per ogni puntata.

