Ma “Che Pizza!” 

Oggi alle 21 su Videolina va in onda la quinta puntata di “Che Pizza!”, curata da Giulia Salis, un viaggio attraverso i gusti e i profumi della pizza, molto amata dai sardi. Insieme a Giulia c’è Roberto Meloni, campione mondiale di pizza in pala. Nella puntata odierna vedremo due pizze diverse ma con dentro la Sardegna. Gli assaggiatori ufficiali di queste pizze sono Antonello Fois, imprenditore di Alghero ed esperto di olio, e Giuseppe Corrias, giornalista del Gambero rosso dove cura anche la guida dei vini. Due anche i pizzaioli: Deborah Mulas, nata e cresciuta in Liguria ma di origini sarde, e Massimo Bosco di Tempio, diventato pizzaiolo per necessità ma poi appassionato del suo lavoro.