Ma “Che Pizza!” 

Nona puntata oggi alle 21 su Videolina per “Che Pizza!” la trasmissione curata da Giulia Salis, dedicata alla pizza con tutte le sue sfumature di gusti e profumi. Insieme a Giulia c’è Roberto Meloni campione mondiale di pizza in pala. Nella puntata odierna ospiti giudici Erika Brighenti, responsabile marketing e Maurizio Ortu, responsabile commerciale in Sardegna.

La prima pizzaiola si chiama Sofia Paba e creerà la pizza “Nonna e pomodori”, infatti sarà farcita con pomodori in diverse consistenze. Il secondo pizzaiolo, Cristian Tolu propone una pizza in doppia cottura, prima fritta, poi cotta al forno, la farcitura poi con stracciatella di burrata, funghi cardoncelli, granella di noci tostate, lonza affumicata e crema di pecorino.