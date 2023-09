Ma che Orchestr-Azione! A Sestu le star del progressive 

La parola chiave è Orchestr-Azione. Password della XVI edizione del Festival Progress...One che da stasera a domenica animerà il cortile di Casa Ofelia (via Parrocchia 88) a Sestu con il meglio del progressive rock. Subito le star in scena quest’anno: l’ex Pfm Bernardo Lanzetti, lo storico violinista dei King Crimson David Cross, David Jackson già sassofonista dei Van Der Graf Generator, Theo Travis ai fiati per Soft Machine e Gong. Ma vediamo nello specifico il cartellone firmato da Mediteuropa.

Stasera

Si parte, alle 20, con l’esposizione “Orchestr-azioni” dell’artista del riciclo creativo Luisa Loi. Alle 21, sul palco con “Progressioni” Mauro Mulas pianista e tastierista cagliaritano. Alle 22, l’Ensemble classico della Sardegna, diretto dal maestro Paolo Spiga, con “Movie & Music”.

Domani

Apertura alle 21 con la “Sardinia Suite” di Beppe Crovella Keyboards Orchestra. Fondatore degli Arti & Mestieri, uno dei grandi nomi dell’italian prog degli anni Settanta. Alle 22, Paolo Ricca Group con ospite speciale Theo Travis, attualmente nei Soft Machine Legacy. Sul palco anche Diego Mascherpa al clarinetto, Maurizio Plancher alla batteria e Andrea Manzo al basso.

Venerdì 8

La terza serata si apre alle 20 con la presentazione dell’autobiografia “Il respiro del tamburo – Storie di successi e di mai successi”di uno dei grandi veterani della musica italiana: Gigi Cavalli Cocchi, storico batterista di Luciano Ligabue e nei Csi e collaborazioni con Clan Destino e grandi nomi italiani e internazionali. Alle 21 Daniele Ledda esegue dal vivo “Clavius”, suo primo disco uscito nel 2022. Alle 22 ritorna Gigi Cavalli Cocchi ma dietro le pelli della batteria e insieme alla sua band Mangala Vallis: Roberto Tiranti alla voce, Mirco Consolini e Niky Milazzo alle chitarre, Enzo Cattini alle tastiere, Riccardo Sgavetti al basso, insieme l’ex Pfm Bernardo Lanzetti.

Sabato 9

Nel segno del jazz, alle 21, il chitarrista e compositore Bebo Ferra porta a Sestu i brani tratti dal suo album solista del 2021 “Jazz vs Corona”. Alle 22 uno dei momenti di maggior richiamo del festival: “Microcosm” di Alex Carpani con David Cross (King Crimson), David Jackson (Van Der Graf Generator) e Theo Travis.

Domenica 10

Gran finale. Alle 21, tocca al cantautore di origine canadese (a Cagliari dal 2010) Mark Grace col suo Vocal Project in trio con Giuseppe Atzori alla voce e chitarra elettrica e Marco Caddeo alla voce e percussioni. Chiusura con gli Akroasis: progetto sonoro jazz-prog fondato dal compositore, musicista e produttore Pierpaolo Meloni. Insieme a Meloni, al flauto, suonano Antonello Deriu alla chitarre, Tiziano Dessì alla chitarre e bouzouki, Pierpaolo Frailis alla batteria e percussioni, Emanuele La Bandera al basso, Pierpaolo Cardia al pianoforte e l’Ensemble Classico della Sardegna diretto da Paolo Spiga.

Radiolina

Domani, alle 14.30, sarà proprio Pierpaolo Meloni ha raccontare Progress...One ai microfoni di “Unione Cult” il programma di Radiolina condotto da Francesca Figus e Francesco Abate. (red. spet.)

