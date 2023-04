Ma che Olbia: a Recanati è un gioco da Ragatzu 

Olbia (3-4-3) : Sposito (25’ Van der Want); Brignani, Bellodi, Emerson; Arboleda, La Rosa, Dessena, Sperotto; Biancu (44’ st Incerti), Nanni (37’ st Corti), Ragatzu. In panchina Gabrieli, Fabbri, Secci, Occhioni, Sanna, Babbi, Sueva. Allenatore Occhiuzzi.

Recanatese 2

Olbia 3

Recanatese (4-4-2) : Fallani; Somma, Ferrante, Peretti (34’ st Pacciardi), Yabre; Senigagliesi (22’ st Guadagni), Morrone (28’ st Raparo), Alfieri (28’ st Foresta), Carpani; Sbaffo, Giampaolo (22’ st Guidobaldi). In panchina Meli, Amadio, Quacquarelli, Vona, Marafini, Ferretti, Marilungo. Allenatore Pagliari.

Olbia (3-4-3) : Sposito (25’ Van der Want); Brignani, Bellodi, Emerson; Arboleda, La Rosa, Dessena, Sperotto; Biancu (44’ st Incerti), Nanni (37’ st Corti), Ragatzu. In panchina Gabrieli, Fabbri, Secci, Occhioni, Sanna, Babbi, Sueva. Allenatore Occhiuzzi.

Arbitro : Crezzini di Siena.

Reti : nel primo tempo, 29’ Emerson, 45’ Giampaolo; nella ripresa, 21’ Ragatzu (r), 23’ Sbaffo, 36’ Ragatzu.

Note : ammoniti Foresta (R), Brignani, Sperotto (O). Recupero 2’ pt-4’ st. Spettatori circa 500.

Con gol di Emerson e doppietta di Ragatzu l’Olbia espugna il campo della Recanatese, e a 2 giornate dalla fine del campionato di Serie C, con 41 punti in classifica e 5 di vantaggio sui playout, ipoteca la salvezza diretta.

Al “Tubaldi” i bianchi si rendono subito pericolosi con Bellodi, che al 22’ impegna Fallani. Cambio obbligato per Occhiuzzi 3’ dopo, quando Sposito rimane vittima di un infortunio di gioco lasciando il posto tra i pali a Van der Want. Segue il vantaggio dei bianchi: lo sigla Emerson alla mezz’ora su punizione. I padroni di casa non ci stanno e premono per il pareggio con Senigagliesi, a cui si oppone Van der Want (37’), e Sbaffo, che al 42’ si divora l’1-1. Non fallisce però Giampaolo, che nel recupero ristabilisce la parità direttamente dalla bandierina.

Chiude il primo tempo l’intervento di Van der Want su Sbaffo.

La ripresa

L’Olbia torna in vantaggio con Ragatzu, che al 21’ trasforma il rigore per un fallo di mani in area su angolo di Biancu. Ma la gioia dura 2’, tanto basta a Sbaffo per siglare di testa il 2-2. Poi, Ragatzu firma il 3-2 per l’Olbia su ripartenza. Al triplice fischio è festa grande, anche se al prossimo turno, per ottenere la salvezza matematica, ci sarà da affrontare la capolista Reggiana a pochi punti dalla promozione diretta.

