Ma che mostra! A Cagliari ritorna Crisa  

Trenta opere inedite per riflettere sul nostro presente, reso oscuro dalle guerre in corso. Si intitola “Solo macerie”, la mostra di Crisa (l’artista cagliaritano Federico Carta) che sarà inaugurata alle 18 nella Galleria Siotto di Cagliari in via Dei Genovesi 114.

Curata da Alice Deledda e Chiara Manca, e realizzata in collaborazione con la galleria Mancaspazio di Nuoro, l’esposizione presenta opere materiche realizzate su mattonelle di recupero, trattate, dipinte e incise. Opere che riflettono la cifra dell’artista a suo agio con materiali di recupero, riqualificazioni e riflessioni sull’uomo e la sua influenza nell’ambiente. Scrivono Deledda e Manca : “Il presente è oscuro. L’orizzonte è confuso, un unico grande colore che pervade e comanda. Brillano elementi di un bianco innaturale. Il nulla ha inghiottito ogni componente intima e l’umano inerme e abbandonato osserva un vago confine immaginario di cui non si vede fine”. L’esposizione resterà visitabile sino al 25 febbraio dal giovedì alla domenica dalle 18 alle 20.

RIPRODUZIONE RISERVATA