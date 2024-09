Ma che magia la Notte della ricerca 

L’elenco dei temi è lungo, ma il filo conduttore è sempre lo stesso. La passione per la scienza e la sua divulgazione uniscono le iniziative in programma per la Notte delle ricercatrici e dei ricercatori che si celebra venerdì 27 settembre in tutta l’Europa. Numerosi sono gli appuntamenti anche in Sardegna, allestiti dagli atenei di Cagliari, Sassari e Nuoro.

Luoghi

A Cagliari, gli spazi dell’Exma in via San Lucifero, a partire dalle 16.30, ospiteranno il 27 una serie di incontri che ruotano intorno alle questioni dell’inclusione e accessibilità, l’intelligenza artificiale, l’economia circolare e il riuso degli scarti produttivi, la microbiologia, il patrimonio culturale, la ricerca scientifica in mare, l’edilizia sostenibile, i materiali intelligenti, la realtà virtuale. Finanziata dalla Commissione europea e dalla Fondazione di Sardegna, la manifestazione prevede alcune eventi in anteprima, come le visite organizzate nei musei di Fisica alla Cittadella di Monserrato (martedì 24 settembre) e, domani, sabato, alla Raccolta delle cere anatomiche di Clemente Susini nella cittadella dei Musei, a Cagliari, a cura di Francesco Loy. Il museo della Fisica custodisce centinaia di strumenti scientifici, i più antichi dei quali risalgono al XVIII secolo. Fra i pezzi ci sono alcuni strumenti inviati a Cagliari nel 1764 da Carlo Emanuele III e la “macchina dinamo-elettrica” costruita nei laboratori dell’ateneo cittadino da Antonio Pacinotti tra il 1873 e il 1881. Durante la visita sarà possibile comprendere la natura di vari fenomeni fisici, alcuni davvero spettacolari. È necessario prenotarsi scrivendo alla mail: museo.fisica@dsf.unica.it.

Sharper

Intitolato Sharper (acronimo di Sharing Researchers’ Passion for Education and Rights), il progetto a cui hanno aderito le università sarde, è uno dei nove finanziati dalla commissione europea per realizzare l’edizione 2024 della Notte italiana dei ricercatori. Il suo obiettivo è coinvolgere tutti i cittadini nella scoperta del mestiere di ricercatore e del ruolo che gli scienziati svolgono nel costruire il futuro della società. “Un futuro che si realizza attraverso l’indagine del mondo basata sui fatti, le osservazioni e l’abilità nell’adattarsi e interpretare contesti sociali e culturali sempre più complessi e in continua evoluzione”. L’evento si svolgerà in 14 città italiane (Cagliari, Nuoro, Sassari e Ancona, Bari, Camerino, Catania, Genova, L’Aquila, Palermo, Pavia, Perugia, Terni, Trieste e Urbino), e racconterà la passione, le scoperte e le sfide dei ricercatori di tutta Europa attraverso mostre, spettacoli, giochi, conferenze e centinaia di altre iniziative.

Prorettore Pilo

«Le attività proposte», spiega Fabrizio Pilo, prorettore di Unica per l’Innovazione e il territorio, «saranno legate all'interattività con una particolare attenzione al coinvolgimento dei più giovani». Nell’attesa della Notte, si sono già svolti seminari e conferenze nelle scuole secondarie superiori proprio con l’intento di diffondere il punto di vista della scienza tra i ragazzi e le ragazze che, spesso a causa di una cattiva informazione, scambiano un’opinione per verità scientifica.

La manifestazione sarà l’occasione per riflettere in maniera rigorosa, ma piacevole, su temi di stringente attualità come l’uso delle tecnologie innovative, l’economia circolare, la qualità della vita, le fonti rinnovabili di energia, l’intelligenza artificiale, la sicurezza e l’ambiente.

Partner

Anche quest’anno, a sostegno dell’evento intervengono i partner storici Inaf, Istat, Airc, ScienzaSocietàScienza, Sardegna Ricerche-10Lab, InFn, UniCa radio e Polo universitario penitenziario.

RIPRODUZIONE RISERVATA