Ma che “KaraOche” con FuoriMargine oggi alla Manifattura 

Gran finale per la XXXI edizione del FuoriMargine Festival con due spettacoli di scena oggi e sabato alla Manifattura di viale Regina Margherita a Cagliari.

Si parte stasera, alle 20, con “KaraOche”, il nuovo lavoro di Lucia Di Pietro, una performance teatrale che mette in scena un improbabile karaoke animato da un’oca, un’aragosta, una tacchina arrosto e una custode di cigni. L’esperienza mescola l’atmosfera di un karaoke bar con elementi surreali, dando vita a uno spazio fantastico, sospeso tra realtà e finzione, dove si intrecciano storie animali, tragedie umane e interrogativi esistenziali. Chiude il festival, sabato alle 20, “Comeback” di Fabritia D’Intino & Agnese Banti, una coproduzione FuoriMargine. Su invito della rete BoNo! DʼIntino e Banti si incontrano per la prima volta in una creazione condivisa. Lavorando sulla convergenza dei rispettivi discorsi artistici e sul dialogo tra archivi sonori e pratiche coreografiche, il processo è partito da figure iconiche del mondo della musica, della politica e della religione attraversando le contraddizioni e le ombre dell’Occidente.

RIPRODUZIONE RISERVATA