“Femme Fatale”? No grazie. Seppure bellissima, baciata dal sole che ha preso in questi giorni di vacanza in Sardegna, Emma è adrenalinica, potente, graffiante. Carica di vita, carica di pop. Quello che, ieri notte all’Anfiteatro Ivan Graziani, ha regalato al pubblico di Alghero. Portando in scena tutti i successi di una carriera iniziata nel 2010 con la vittoria ad “Amici”. La rivista Forbes l’ha inserita tra le 100 donne di successo in Italia. Tutto vero.