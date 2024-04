Ma che gran “Pastiche”! De Gregori-Zalone insieme (ma non in Sardegna) 

Mentre si prepara a portare la sua grande musica in Sardegna, un ritorno attesissimo, con le due date del 17 agosto all’Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero e del 18 agosto in piazza Stagno a Cabras, Francesco De Gregori torna sulle scene con un progetto discografico sorprendente, nato dall’incontro con Checco Zalone, qui nella versione di musicista puro ed è subito un “Pastiche”. Fuori oggi in formato fisico e digitale, l’album, registrato in presa diretta tra il 2023 e il 2024, raccoglie, in un’atmosfera delicatamente, vintage la voce di De Gregori, il pianoforte di Zalone e il suono della band, per portarci in un’immersione nella migliore musica italiana, dove le canzoni del cantautore romano, si intrecciano a quelle di Paolo Conte, Pino Daniele, Antonello Venditti e dello stesso Zalone. Ma perché “Pastiche”? «L’avete sentito?!», ha esordito Checco, ieri, in conferenza stampa a Milano. «Perché è una parola antica e questo disco è pieno di cose antiche», ha precisato De Gregori. «E poi incarna bene quello che è il nostro lavoro, un disco che ha varie intuizioni, varie fonti, un grande “Pastiche” di tanta musica diversa».

Come Woody Allen

«Sì, l’operazione è un po’ quella che ha fatto Woody Allen, con la differenza che io so suonare», ha confessato Zalone. «Mi rendo conto che presentarmi al pubblico senza fare lo stupido può deludere, ma è anche stata la mia sfida: una volta tanto, fare il pianista». Sono una coppia apparentemente inedita Checco e Francesco, ma, qui sta il bello, funziona! Sarà perché i pesi in gioco sono decisamente massimi e molto poco inediti o perché questa complicità musicale affonda le radici in un’amicizia tanto sincera, quanto di lunga data, nata fra un polpo e una cacio e pepe, ma in “Pastiche” gira tutto a meraviglia. «Ci siamo conosciuti a Bari», ha raccontato Zalone. «Ero al mare con un amico a fare polpi e ho ricevuto un messaggio: “Ciao, ti vorrei tanto conoscere. Francesco DG”. Ho subito pensato a Dj Francesco, ma poi ho capito e ci siamo incontrati. Da allora siamo amici, forse è una delle poche persone amiche che ho nel mondo dello spettacolo. In lui amo l’assenza di retorica e di moralismo, però con un profondo senso etico».

Una marachella

Una stima reciproca e una voglia di condividere coltivate nel tempo e che, proprio per questo, non potevano non finire in un disco. «Ci siamo visti spesso a casa sua, lui è un cuoco bravissimo, fa una cacio e pepe favolosa e, poi, c’è questo pianoforte Steinway, che non ha mai suonato così bene come quando ci ho messo le mani io. E lui mi blandiva di complimenti, finché è nata quest’idea: una marachella, come piace dire al Maestro», ha continuato Zalone, seguito a ruota da De Gregori: «Stupire non ci interessa, ci siamo incontrati per fare musica e, per me, il disco nasce da un impulso sincero a confrontare la mia voce con il pianismo di Checco, che come nei suoi film, che adoro, non è mai aggressivo e non mette mai avanti i manierismi. Checco è un suonatore istintivo e affettuoso, cura la musica come una creatura che ama».

Il lavoro

Ascoltare per credere. A partire dal singolo “Giusto o sbagliato”, un inedito co-firmato De Gregori-Zalone e ispirato da “My Way”: «Una canzone straordinaria e siccome mi diverto a tradurre le canzoni, mi sono messo a tradurla», ha detto De Gregori. «Poi ho capito che in italiano non reggeva e non reggeva il confronto con Sinatra ed Elvis. Così, ho attinto un po’ da lì, ma ho scritto un’altra canzone, dove rimane l’intento di fare un bilancio o non volerlo fare della propria vita e io sono arrivato a un’età in cui è abbastanza naturale che venga fatto». E poi ci sono le sue “Rimmel”, “Ciao Ciao”, “Buona Notte Fiorellino” e il capolavoro nascosto di Paolo Conte “Pittori della domenica”. Quindici tracce, «ma l’improvvisazione è un po’ la nostra guida».

