Ma che gran meraviglia le Giornate del Romanico con oltre 70 chiese sarde 

Da sabato al 13 ottobre la Sardegna torna a vivere lo splendore delle chiese romaniche che da secoli fanno parte integrante del panorama dei centri storici dei paesi, delle città e delle campagne, sedi importanti di riti religiosi della cristianità, custodi di un’architettura millenaria. Fin dal 2023 le Giornate del Romanico in Sardegna hanno assunto una veste nazionale, andando a prender posto nel ricco calendario di Italia Romanica, la cui presentazione si è svolta a Palazzo Regio a Cagliari.

L’idea nata nell’Isola

Il progetto, nato in seno alla Fondazione Sardegna Isola del Romanico, a cui si aggiunge il lavoro di Curie, enti, associazioni, guide e studenti, accoglie sempre più interesse a livello nazionale, tanto che nell’edizione 2024 fa il suo debutto anche il Piemonte con l’organizzazione dell’associazione Le Colline, che consentirà l’apertura di circa 20 chiese romaniche tutte da visitare. Regione questa che si aggiunge alla Sicilia, con Le Vie dei Tesori, associazione che consente l’apertura gratuita di circa 10 chiese e la bergamasca Fondazione Lemine, con 20 chiese in tutta la Lombardia. «L’auspicio per il 2025 è quello di vedere altre regioni far parte del nostro percorso che punta alla valorizzazione del Romanico italiano. Anche in Sardegna la Fondazione cresce ed agli 88 comuni soci, altri tre comuni hanno manifestato la volontà di aderire alla rete sarda», commenta Antonello Figus, presidente della Fondazione Sardegna Isola del Romanico.

La novità

Domenica, giorno dell’Equinozio, alle 20, si potrà partecipare ad una visita notturna alle chiese romaniche illuminate solo da candele. I partecipanti riceveranno una candela, potranno ammirare le chiese con la stessa ed unica luce con cui questi edifici si potevano ammirare nel tempo in cui furono costruite. Le aperture serali straordinarie si terranno nelle chiese di Nostra Signora di Castro ad Oschiri, Santa Maria di Monserrat a Tratalias, Santa Maria di Cepola a Quartu Sant’Elena, nella chiesa della Madonna del Pilar a Villamassargia e nella basilica di Santa Giusta.

Oltre 70 chiese

Si comincia sabato e domenicaa Banari con l’apertura della chiesa di Santa Maria di Cea, a Bulzi con la chiesa del Crocifisso e della cattedrale di San Pantaleo a Dolianova. I visitatori potranno ammirare le bellezze della chiesa di Santa Chiara a Iglesias e a Mogoro la chiesa della Madonna del Carmine. In Ogliastra, a Orosei sarà protagonista la chiesa di Sant’Antonio Abate e a Oschiri aprirà la chiesa della Madonna di Castro. A Samassi si potrà visitare la chiesa di San Geminiano, a Semestene quella intitolata a San Nicola di Trullas mentre a Sindia si potrà ammirare la chiesa di Santa Maria di Corte. Porte aperte a Tratalias nella chiesa di Santa Maria di Monserrat, a Villa San Pietro si potrà visitare la chiesa di San Pietro e infine a Usini la chiesa di Santa Croce. Il 28 e 29 settembre sarà la volta di Anela, Cossoine, Fordongianus, Galtellì, Masullas, Oschiri, Ottana, Porto Torres, Siddi, Silanus, Tratalias, Uta, Villa San Pietro, Villamar, Villaspeciosa. Sabato 5 e domenica 6 ottobre Cabras, Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ghilarza, Ittiri, Orotelli, Oschiri, Ozieri, Ploaghe, Quartu S. Elena, Sardara, Solarussa, Tergu, Tramatza, Tratalias, Uri, Villamassargia, Zeddiani. Il 12 e 13 ottobre, gran chiusura, con le chiese di Bauladu, Bonarcado, Gesico, Guasila, Ittireddu, Milis, Olbia, Ollastra, Oristano, Oschiri, Pula, San Vero Milis, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, Tratalias, Zerfaliu. (red. cult.)

