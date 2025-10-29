Ma che gran meraviglia la Scienza  

Un’apoteosi e un titolo intrigante, Tramas, per un totale di ventuno laboratori, diciannove presentazioni di libri, dieci conferenze oltre a mostre, visite guidate, concerti, giochi, tavole rotonde e premiazioni. Con questi numeri, dal 6 all’11 novembre, torna a Cagliari il FestivalScienza che per il diciottesimo anno consecutivo avrà come casa l’Exma ma con una serie di appuntamenti alla Fondazione Banco di Sardegna, nelle biblioteche Emilio Lussu del Parco di Monte Claro e del Liceo Pacinotti e nel Museo Herbarium di via Sant’Ignazio da Laconi.

Non solo Cagliari

Dopo le date cagliaritane il festival si sposterà a Nuoro (13-14 novembre), Oristano (18-19 novembre), Sarcidano-Trexenta (20-22 novembre) e Iglesias (26-28 novembre), costruendo un percorso di divulgazione scientifica sempre più partecipato e condiviso.

Laboratori

Il festival prenderà il via con la conferenza inaugurale nell’Aula Capitini della Facoltà di Studi Umanistici, il 6 alle 16, affidata ad Andrea Moro, linguista di fama internazionale, e ad Alberto Diaspro, fisico e accademico tra i più autorevoli nel campo della nanotecnologia. Cuore del festival sono i laboratori che vedono direttamente impegnati gli studenti delle scuole. Alla Sala delle Volte, il pubblico potrà esplorare “La trama della vita”, un percorso coinvolgente per riscoprire la complessità dei viventi . La chimica incontra la geologia ne “La trama nascosta” mentre “Che fibra!… che intrecci!” invita a seguire il filo della curiosità per scoprire i materiali e le loro proprietà. I giovani della scuola secondaria potranno avvicinarsi alla fisica con “Le trame della fisica”, laboratorio interattivo ispirato dal professor Galassi. Con “Paleo-intrecci”, la paleontologia diventa chiave per leggere passato e presente. Il carbonio, elemento protagonista, viene svelato in tutte le sue forme – dalla grafite al diamante – nel laboratorio “Il carbonio: dalla matita di grafite al telescopio”. “Numeri, forme e destini” porterà i visitatori a incontrare, attraverso il gioco, i grandi matematici del passato e le loro storie di genio e umanità. E ancora “Trame di scienza”, dove chimica, fisica e natura si intrecciano in una rete di esperimenti ed esperienze guidate dagli studenti e dai docenti dell’IIS P. Levi. “Trame matematiche” offrirà un'officina creativa per esplorare la matematica. Giovedì 6, il laboratorio “Matematica e cecità” illustrerà strumenti e metodologie per l’insegnamento delle materie scientifiche a studenti ciechi, mentre i più piccoli potranno scoprire il mondo degli scacchi con “Le regine degli scacchi”, grazie alla partecipazione delle campionesse nazionali TSS. Non mancheranno le mostre, che arricchiranno il percorso espositivo del festival: “Il colore della luce”, un’indagine artistica e scientifica a cura di Giorgio Corso; “Tutte le sfumature dell’azzurro”, omaggio allo sport e ai valori olimpici; e “La scienziata del giorno”, che celebra il contributo femminile alla scienza.

Altre iniziative

A cura di Carla Romagnino, sarà presente la mostra “La scienziata del giorno”: ogni giornata del festival sarà dedicata a una figura di spicco. Due stand saranno presenti nel piazzale dell’Exma, quello di Abbanoa, grazie al quale i visitatori potranno conoscere da vicino le attività dell’azienda e scoprire la qualità dell’acqua che ogni giorno arriva nelle nostre case, e quello di Forestas, con la collaborazione degli studenti dell’Istituto Duca degli Abruzzi di Elmas, dell’Eleonora D’Arborea di Cagliari, del Liceo Siotto e dello staff Anffas di Cagliari.

I libri e conferenze

Il FestivalScienza riserva un fitto calendario sul fronte della presentazione dei libri e delle conferenze. Ecco i primi incontri. Si parte giovedì 6 alla Biblioteca Lussu di Monte Claro con “Le tessitrici” con Loreta Minutilli. Venerdì 7 la conferenza “Giochi d’ombra” di Massimo Riva. Sabato 8, all’Exma, “Trame Chimiche” di Enrica Gianotti, Anna Parisi con “Quanti Quanti?”, Alberto Saracco con “Le geometrie oltre Euclide”, Patrizia Caraveo con in “Troppa luce fa male” e Carlo Santulli con “La biolingua dell’economia circolare”. Domenica 9, Gian Vico Melzi D’Eril con “Leonardo insegna a dipingere”, Monica Puligheddu con “Dormi come un uomo delle caverne”. (red. cult.)

