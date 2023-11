Ma che gran festa con la scienza! 

«“Scienza in movimento”, Il tema della XVI edizione del Cagliari FestivalScienza, vuole riportare in primo piano il concetto di dinamismo». A sottolinearlo è Davide Peddis, professore ordinario di Chimica Fisica all'Universita di Genova, neoeletto presidente dell’associazione ScienzaSocietàScienza che dal 2008 organizza quello che è il principale evento sardo di divulgazione scientifica (20 laboratori interattivi, 13 conferenze, 16 presentazioni di libri e ancora percorsi naturalistici e museali, giochi, animazioni visite guidate e mostre per tutte le età), in programma all’Exma di Cagliari da oggi al 14 novembre.

Le altre tappe

Seguiranno ulteriori tappe nell’Isola, sempre con un forte coinvolgimento delle scuole, durante tutto il mese: Nuoro (13, 15 novembre), Oristano (15, 16), Siniscola (17, 18), nel Sarcidano e nella Trexenta, con centro a Isili (20, 21 e 22) e Iglesias il 30 novembre, 1 e 2 dicembre.

Il via

L’inaugurazione avrà luogo oggi, dalle 16 alle 19, nell’Aula Magna del Rettorato di Cagliari, con una conferenza del professore di Mineralogia Luca Bini, direttore del Dipartimento di Scienze della terra dell’Università di Firenze, che ha per titolo “Impossibile solo se non guardi… Quasicristalli nel cosmo”: l’autore accompagnerà il pubblico in un’escursione su scala cosmica che va dai materiali presolari, attraverso detriti dei test nucleari alle più recenti fulguriti. Seguirà Cristina Massa, professoressa di diagnostica per immagini e presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, che si occuperà di “Medicina di precisione, non solo tecnologia”, ossia delle ultime rivoluzioni nel mondo della salute legate alla tecnologia, con particolare riguardo alla medicina personalizzata.

Protagonisti

Altri ospiti da non perdere sono Michela Matteoli, direttrice del programma di Neuroscienze all’Istituto Clinico Humanitas (“Il talento del cervello”, sabato 11 alle 10.30); Enrico Pedemonte, laureato in fisica e giornalista scientifico (“L’era della sfiducia, dal creazionismo all’intelligenza artificiale”, lo stesso giorno alle 16); Roberto Battiston, laureato in Fisica alla Scuola Normale di Pisa (“L’alfabeto della natura”, domenica 12 alle 16); e Maria Pia Abracchio, professoressa ordinaria di farmacologia all’Università degli Studi di Milano (“Donne nella scienza. La lunga strada verso la parità”, martedì 14 dopo la premiazione Donna di Scienza, dalle 16). Premio che andrà quest’anno a Serena Sanna, dirigente di ricerca dell'Istituto di ricerca genetica e biomedica di Cagliari; mentre il premio “Donna di Scienza Giovani” è stato assegnato alla ricercatrice Ambra Demontis, che si occupa di intelligenza artificiale e informatica; e va alla giornalista scientifica Silvia Rosa Brusin, storica conduttrice del “TG Leonardo”, il premio Speciale “Donna di Scienza 2023”.

La lingua sarda

Novità assoluta di quest’anno sono due conferenze in lingua sarda: sabato 11 alle 16.30 Matteo Tuveri, del dipartimento di Fisica di Cagliari, tratterà di un viaggio nell’universo dal titolo “S’Universu a Bolu Contixeddus po piticus e mannus po scoberri su mundu de sa fìsica de oi”, mentre a seguire, alle 18, Mariano Cadoni, docente ordinario di Fisica all’università di Cagliari, si cimenterà con “Non esti sceti una mela chi ndi arruidi, istoria de sa forza de gravidati de Newton finzas a Einstein”.

Einstein Telescope

Da segnalare inoltre la tavola rotonda di domenica 12, dalle 10 alle 13, anche per il forte legame con il territorio: “Scienza in movimento. Einstein Telescope una risorsa per il progresso e lo sviluppo” a cui prenderanno parte Alessandro Cardini (Direttore INFN Cagliari), Maria Teresa Melis (geologa, Università degli Studi di Cagliari), Pia Astone (fisica, INFN Roma), Domenico D'Urso (in rappresentanza dell'Università degli Studi di Sassari), Giorgio Querzoli (Responsabile Comitato Scientifico Legambiente Sardegna).

Con L’Unione Sarda

E per quel che riguarda il coinvolgimento dei giovani, uno dei cardini del Festival, va menzionato il progetto ideato dal giornalista Giuseppe Murru, “Giovani Reporter per la Scienza”, per far raccontare l’evento dagli studenti partecipanti che approderà in una pagina de L’Unione Sarda a cura del condirettore Lorenzo Poalini.

RIPRODUZIONE RISERVATA