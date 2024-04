Ma che Fiera a Iglesias Da Manzini a Lasorella la letteratura è regina 

Sono passati degli anni da quando nella sua edizione d’esordio il tema scelto (e frainteso dai meno attenti), fu quello del chilometro zero. Nove anni per l’esattezza e di autori, di libri, ne son passati a centinaia sotto i ponti di collegamento creati da Argonautilus, l’associazione madre di una delle iniziative culturali ormai più rilevanti del panorama culturale sardo. Dal prossimo 22 aprile e fino al 25, andrà in scena la IX edizione della Fiera del Libro d’Iglesias, che avrà come tema la parola “attenzione”.

Salone di Torino

«L’attenzione è la forma più rara e pura della generosità», scriveva Simone Weil: «Queste le parole che ispireranno le iniziative comuni alla “Rete Pym”che si svolgeranno quest’anno. - spiega il direttore artistico della Fiera del Libro Maurizio Cristella - “Attenzione” intesa come atto d’amore nei confronti del prossimo». Lo stesso Cristella avrà il compito di gestire lo stand della Regione Sardegna alla prossima edizione del Salone internazionale del Libro di Torino, un’investitura che premia la sua innata capacità di trasformare un evento partito in sordina, in un appuntamento atteso e partecipato da migliaia di persone. “Argonautilus” è una dispensatrice di cultura che vanta prestigiosi partner e collaborazioni e la formula vincente di un format in costante crescendo è svelata così dal suo direttore artistico: «Non è sufficiente portare libri, autori o personaggi del settore, occorre piuttosto creare interazioni e sinergie. - spiega Cristella - Vendere dei fiori recisi significa far bella figura per un tempo effimero, fin quando non appassiscono, meglio invece promuovere dei semi, in modo che germoglino e durino nel tempo. Così è cresciuta la Fiera del Libro d’Iglesias (grazie anche alla continuità del lavoro sul territorio) e così intendo procedere anche per lo stand della Regione al Salone di Torino».

Ospiti

Presentazioni, laboratori di lettura per gli alunni delle scuole di ogni grado e ordine, tavoli tematici, masterclass di formazioni gratuita, incontri tra librerie ed editori ospiti; il programma della prossima Fiera del Libro è un concentrato di eventi, culturali, formativi e persino ludici, quando nell’ambito della giornata dedicata al mondo di Harry Potter prevista per il 25 aprile, il centro storico d’Iglesias sarà allestito a mo’ di Hogwarts, animato da passeggiate “potteriane” con figuranti, con menù e drink a tema e spettacoli di magia proprio come in Diagon Alley. Tanti gli ospiti di prestigio, fra questi spiccano i nomi di Antonio Manzini, Carmen Lasorella, Piergiorgio Pulixi, Michela Marzano e Ciro Auriemma. I numerosi stand verranno inaugurati la mattina del 22 aprile, una giornata che prevede fra gli altri appuntamenti anche l’incontro al teatro Electra con il giornalista, scrittore e africanistica Matteo Giusti e gli Allievi carabinieri della caserma Trieste, “La contemplazione della Natura come esercizio di spiritualità” con don Antonio Mura in dialogo con Giampaolo Atzei, la “Travatura della sarpa”, un’estemporanea di letteratura danzata, a cura di Alosha e la presentazione del romanzo di Carmen Lasorella “Vera. E gli schiavi del terzo millennio”. Per martedì 23 da evidenziare la presentazione del lavoro di Piergiorgio Pulixi “Per un’ora d’amore” e quello di Lucio Luca “La notte dell’Antimafia”, mentre mercoledì 24 è atteso Antonio Manzini per la presentazione di “Tutti i particolari in cronaca” e giovedì 25 quella di “Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa” di Michela Marzano. Le masterclass di scrittura creativa, comunicazione e marketing curate da Ciro Auriemma e Livio Milanesio si svolgeranno dal 22 al 24. Previsto per tutti gli istituti d’istruzione superiore partner, anche un incontro con i rappresentanti del Premio Morricone per il giornalismo investigativo, a cura di Stefano Lamorgese e Eleonora Zocca. «La Fiera del Libro d’Iglesias è ormai una realtà consolidata ed in continua crescita. - spiega l’assessora alla Cultura del Comune d’Iglesias Claudia Sanna - La sempre maggiore richiesta da parte degli editori di potervi partecipare, è motivo di grande orgoglio».

RIPRODUZIONE RISERVATA