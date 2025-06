Ma che… “Felicità” C’è Al Bano a Carbonia 

Che numeri!, 15 partecipazioni a Sanremo, 11 dischi di inediti, 28 dischi d’oro, 8 di platino e decine di brani che sono entrati a pieno titolo nel canzoniere popolare italiano. Sono solo alcune informazioni su Al Bano che domani alle 22 salirà sul palco allestito nella centralissima piazza Roma di Carbonia. il concerto è inserito nell’ampio cartellone della diciannovesima edizione de “Il Sulcis Iglesiente Espone”, fiera dell’artigianato, dell’agroalimentare e del turismo, organizzato dal Consorzio Fieristico Sulcitano in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Lo show

Lo spettacolo ripercorre la lunga carriera dell’artista attraverso i suoi successi a partire da “Nel sole” - con 1 milione e 300 mila copie vendute - a “Sharazan”, “Felicità”, “Nostalgia canaglia”, “È la mia vita” sino a quelli più recenti. Albano Carrisi, nato a Cellino San Marco nel 1943, spazierà dal pop alla romanza, dall’atmosfera festosa a quella più intima, accompagnato dal maestro Alterisio Paoletti al pianoforte e tastiere, oltre che direttore musicale e arrangiatore, Adriano Pratesi alla chitarra, Arianna De Lucrezia Giulio al basso, Maurizio Dei Lazzaretti alla batteria, Eleonora Montagnana al violino e dalle coriste Luana Heredia e Alessandra Puglisi. Una produzione importante e molto attesa, portata a Carbonia da produzioni Artistiche Vadilonga in collaborazione con R&G music, che metterà insieme svariate generazioni accomunate dalla passione per i suoi brani.

I successi

La sua carriera è costellata da successi e da collaborazioni che hanno contribuito a creare la sua storia artistica, prima di tutto quella con la sua ex moglie Romina Power. L’ingresso da solista al festival di Sanremo risale al 1968. Nel 1982 fa il suo esordio all’Ariston con Romina e due anni dopo vinceranno con “Ci sarà”. L’ultima apparizione da concorrente è datata 2017 mentre nel 2023 è stato super ospite insieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Nel corso della sua carriera ha partecipato a diversi programmi televisivi anche come conduttore o coach nei talent show. solo per fare qualche esempio tra il 2020 ed il 2021 partecipa come concorrente a “Ballando con le stelle” e a “Il Cantante Mascherato”. Ha, inoltre, girato il mondo per portare la sua voce intramontabile arrivando negli angoli più disparati del mondo, compresi, solo per citarne alcuni, Cina e Corea del Sud.

La sicurezza

Per garantire la buona e ordinata riuscita del concerto in piena sicurezza sono state disposte variazioni alla circolazione del traffico, valide anche per la fiera. Nello specifico durante l’esibizione di Al Bano saranno chiuse al traffico via Roma nel tratto compreso tra via Grazia Deledda e piazza Roma, via Oberhausen, via Manno, l’area parcheggio di largo Montuori, via Fosse Ardeatine, via Gramsci nel tratto compreso tra via Brigata Sassari e piazza Matteotti, piazza Matteotti, via Nuoro nel tratto da piazza Matteotti a piazza Rinascita e via San Ponziano.

RIPRODUZIONE RISERVATA