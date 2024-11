Ma che fatica e che bellezza vivere 

Quella sensazione di vuoto incolmabile, mista a tristezza, apatia e stanchezza. Della vita, di sé, di tutto. E la fatica enorme di alzarsi dal letto: dover pensare, agire, desiderare. È un deserto di emozioni, quello che si fa spazio nel cuore e nella mente. Sentimenti inariditi dal silenzio prolungato e dall’incapacità di reagire, mentre il tempo scorre e si assiste allo sbiadirsi delle relazioni, degli affetti, dei ricordi. Sono solo alcuni degli stati d'animo che animano “Ancora un altro giorno”, Rossini editore, l’opera d’esordio di Giovanni Mosca, che ha 58 anni, è napoletano, vive a Roma. E conosce bene quella sensazione e quel disagio interiore perché li ha provati in prima persona, conseguenze di vicissitudini, imprevisti, alti e bassi tipici di ogni vita - o forse no - ma che hanno di sicuro caratterizzato la sua.

Vissuto

Ha svolto il servizio militare in Marina e, dopo aver lavorato per trent'anni nella Pubblica amministrazione, si è “rifugiato” nello studio della psicologia, strumento prezioso di un percorso di introspezione e analisi che ha segnato una nuova fase della sua vita. Come un equilibrista, ha camminato su fili sottili, mentre il baratro esercitava un fascino quasi irresistibile. La resilienza ha potuto più del dolore: è riuscito a giungere alla meta, cogliendo il valore dell'esistenza. Col tempo ha preso coscienza di sé, delle sue debolezze e fragilità, che non condanna più. Le accoglie, piuttosto, e le ha rese il tema centrale della storia. Che assume i contorni del romanzo per la struttura narrativa, ma anche di un diario, per i contenuti intimi e privati; potrebbe essere un memoir, per la volontà dell'autore di ripercorrere le tappe che lo hanno portato ad essere l'uomo che è. “Un resoconto, dolente, coraggioso, determinato e lucido”, lo definisce Gianni Riotta nella Prefazione. Ogni definizione è pertinente ma, da sola, non esaustiva a rendere la profondità di un io che per troppo tempo non ha avuto voce e che ora invece si sfoga, creando un ponte verso chi si ritrova nelle esperienze descritte, perché ci è già passato o perché le sta vivendo o, ancora, perchè le sente incipienti. Immagini, sensazioni e ricordi di un’esistenza che sembrava finita e invece è ripartita. Come? Non c'è una formula precisa: ognuno trova la sua.

Soluzione

Giovanni Mosca l'ha trovata nello studio, nella riscoperta di sé, nell’affetto della sua famiglia e degli amici, che hanno dato nuovo slancio alla sua quotidianità, dopo che la luce si è spenta. Una routine frenetica e ripetitiva ha riempito per tanto tempo le sue giornate, portandolo a un'alienazione totale. In ufficio era solo un numero, valeva solo per il suo ruolo, tanto che ha finito col perdersi. E si è sentito un “clandestino” nella sua stessa vita: uno che si nasconde per sfuggire al contatto con gli altri e a quello con se stesso, prima di tutto. Il presente era un impegno troppo oneroso, mentre pensare al futuro alleggeriva il carico contingente. I giorni che devono ancora arrivare, però, non sono reali e il fattore tempo diventa cruciale, perché scorre inesorabile senza che il pensiero si trasformi in azione. La narrazione è ritmata secondo la spontaneità delle sensazioni: la paura, la precarietà e la sofferenza dell'inizio sono arricchite dalla consapevolezza della seconda parte, quella da cui scaturisce l'affermazione del nuovo io. Le parole chiave, evidenziate col maiuscolo, sono un monito. Ansia, apatia. Rimorsi. Solitudine e dolore. Solo col tempo si trasformano in terapia, ascolto e respiro. Dignità, identità, diritti. È una nuova vita quella che sta iniziando, come quella di Jamil, che dal Niger scappa per cercare la sua dimensione in Italia. Fugge per ritrovare se stesso. Sono due isole, Giovanni e Jamil. Si sono sentiti perduti, in mezzo al mare, ma il vento ha fatto librare le loro menti, rivelando la loro vocazione esistenziale.

