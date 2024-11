Ma che fantastica, Pazza Idea! 

Dal premio Strega Alessandro Piperno al Premio Campiello Giulia Caminito, dall’acclamato fumettista Zerocalcare al fotografo Ferdinando Scianna, dalla filosofa Ilaria Gaspari al guru della grafica Riccardo Falcinelli e ancora lo scrittore ed editor Antonio Franchini, l’italianista Beatrice Cristalli e tanti altri. Un carrellata di ospiti di primo livello caratterizza anche quest’anno il calendario del festival Pazza Idea che dal 21 al 24 novembre celebra la sua XIII edizione al teatro Carmen Melis di Cagliari. Quattro giornate organizzate da La Luna Scarlatta con incontri, performance, mostre, workshop e proiezioni che esplorano la cultura digitale e letteraria attraverso il contributo di oltre quaranta ospiti, tra autori, artisti e figure di spicco della scena culturale.

Giovedì 21

Si parte dunque giovedì prossimo alle 18 con la presentazione della mostra “Books as art. I libri, le artiste” curata da Simona Campus e Paolo Cortese. Una anteprima assoluta in collaborazione col Museo universitario delle arti e delle culture contemporanee di Cagliari e la Gramma_Epsilon Gallery di Atene. L’apertura sarà accompagnata da una performance dell’artista Maria Jole Serreli, appositamente progettata per il festival. Si prosegue, alle 19, con l’incontro con lo psichiatra Vittorio Lingiardi, col suo nuovo libro “Corpo, umano” per Einaudi da noi recensito proprio oggi nell’inserto Unione Cult. Subito dopo l’incontro con il grande fotografo Ferdinando Scianna, autore di alcuni fra i più celebri ritratti femminili degli ultimi decenni, accompagnato da Valentina Notarberardino. A seguire, un appuntamento speciale con Sara Manfre del collettivo di street art Cheap, conduce l’incontro la delegata del rettore per l’uguaglianza di genere dell’Università di Cagliari Ester Cois. A chiudere la prima giornata la proiezione di un documentario che racconta la vita e le opere del Premio Nobel Annie Ernaux “I miei anni Super 8” introdotta dal regista Renato Chiocca.

Workshop

Venerdì 22 e sabato 23 il festival si apre con le mattinate dedicate ai workshop. Sei incontri per altrettanti esperti: Pierluigi Vaccaneo, Valentina Notarberardino, Lavinia Bianchi, Fabio Magnasciutti, Ilaria Gaspari, Mafe De Baggis. La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotarsi.

Venerdì 22

Si parte alle 16 con “Il giornalismo è morto, viva il giornalismo!”: incontro con Arianna Ciccone (direttrice e co-founder del Festival internazionale del giornalismo di Perugia) accompagnata da Alberto Urgu e Francesca Madrigali. Alle 17 arriva Antonio Franchini con “Il fuoco che ti porti dentro” (Marsilio) in dialogo con Yari Selvetella. Alle 18, Giulia Caminito, in dialogo con Yari Selvetella, a partire dal suo romanzo “Il male che non c’è” per Bompiani. Alle 19, “Migrazioni. Quello che gli altri non dicono” con l’autore Einaudi Hein De Haas (direttore dell’International Migration Institute dell’Università di Oxford) insieme a Eva Garau e in collaborazione con il festival Marina Cafè Noir. Alle 20, Riccardo Staglianò autore del saggio “Hanno vinto i ricchi - Cronache da una lotta di classe” (Einaudi). Alle 21, “Femminismi: dalla parola all’azione” con Lavinia Bianchi, Natascha Lusenti, Giulia Siviero guidate da Ester Cois. In chiusura “Insulae Songs”, concerto di Salvatore Maltana (contrabbasso ed elettronica) e Marcello Peghin alla chitarra, in collaborazione con il Insulae Lab.

Sabato 23

Si parte alle 12 con “Caro amico ti scrivo. Le lettere degli scrittori a Lorenzo Mondo” con Pierluigi Vaccaneo e Silvia Boggian in collaborazione con la Fondazione Cesare Pavese. Alle 16, le linguiste Beatrice Cristalli (“Dizionario per boomer. Capire le nuove generazioni”, Rizzoli) e Vera Gheno (“Grammamanti. Immaginare futuri con le parole”, Einaudi) guidate dalla giornalista Rai Florinda Fiamma. Alle 17 si parla di “Reputazione: ieri, oggi, domani” con Daniele Chieffi (“Crisi reputazionali ai tempi dell’infosfera”, Franco Angeli) e Ilaria Gaspari (“La reputazione”, Guanda) insieme a Vito Biolchini. Alle 18, Fabrizio Acanfora, scrittore, blogger e attivista (“L’errore. Storia anomala della normalità”, Luiss University Press) insieme a Vera Gheno. Alle 19, l’atteso Alessandro Piperno autore di “Aria di famiglia” (Mondadori) con Ilaria Gaspari. Alle 20, “Visus. Storie del volto dall’antichità al selfie” (Einaudi) con Riccardo Falcinelli accompagnato da Tommaso Pincio. Alle 21 il concerto di Vasco Brondi in collaborazione con Time in Jazz.

Domenica 24

Il via alle 11.30 per una mattinata di poesia itinerante a cura di Yari Selvetella. Letture di Carlo Antonio Angioni, Lia Careddu, Giacomo Casti, Francesco Civile, Maria Loi e Noemi Medas con le musiche di Emanuele Contis e Luigi Frassetto. Live painting di Fabio Magnasciutti. Alle 16, “Scienza, presenza e coscienza. Un viaggio nella mente umana” insieme a Giorgio Vallortigara (“Il pulcino di Kant”, Adelphi) accompagnato da Florinda Fiamma. Alle 17, “Spiego cose, leggo gente. Dal digitale al cartaceo e ritorno” con Luca Sofri insieme a Simone Cavagnino. Alle 18, il monologo di Vera Gheno “Grammamanti”. Alle 19, gli sguardi sulla società del futuro tra cittadinanza, scuola, lingua, cultura con Espérance Hakuzwimana “Tra i bianchi di scuola. Voci per un’educazione accogliente”, Einaudi) e Saif ur Rehman Raja (“Hijra”, Fandango) con Eva Garau ”. Alle 20 ecco Zerocalcare accompagnato da Florinda Fiamma. Alle 21 “Un giorno da Psychodonna” con Rachele Bastreghi, Alessandro Baronciani e Mario Contecon l’introduzione di Damir Ivic in collaborazione con l’associazione Altrove. Alle 22 gran finale con il dj set di Gian Marco Diana. (f. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA