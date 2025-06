Ma che energia! Las Plassas è “Castle of Rock” 

Metti un po’ di sano rock’n roll nel cuore della Sardegna, e ci sarà di certo da divertirsi. «Quando arriverò a trentatré anni smetterò. Quella è l’età in cui uno dovrebbe fare qualcos altro», disse Mick Jagger diversi decenni or sono. Oggi ha 81 anni, e non solo è in attività, ma è ancora al centro della scena rock mondiale. Un’icona, una roccia, un punto di riferimento. Quello che è stato per secoli il Castello di Las Plassas, che ancora oggi si erge in cima alla collina, dominante sulla Marmilla. Non è più la roccaforte dell’epoca medioevale, ma evoca ancora fascino e prestigio, e da 3 anni fa da cornice alla rassegna “Castle of Rock”.

L’appuntamento è per oggi. Il concerto avrà inizio alle 18 e proseguirà sino all’1 di notte, assicurando quindi circa un’ora di spazio a ciascuna delle 7 band chiamate a partecipare. Il palco sarà allestito proprio ai piedi del Castrum Marmillae, nel parco adiacente la chiesa di Santa Maria Maddalena. Per gli appassionati del rock sarà anche un’opportunità per scoprire nuove sonorità da indagare con i Twenty one (Cagliari), gli Island Storm (Sestu), i Deepers (Quartu Sant’Elena), gli Smokey Gunner (Cagliari), i Purple Drip (Olbia), gli Alternative Sound (Capoterra) e gli A-Regeneration (Oristano). L’evento sarà come sempre a ingresso libero.

