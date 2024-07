Ma che coppia di divi al Festival di Villasimius!  

Metti una sera con Alessandro Borghi e Luca Marinelli. Ad andare in giro insieme i due attori romani, già compagni di set e del pluripremiato “Le otto montagne”, c’hanno preso gusto. E in attesa di sbarcare a Venezia, il primo in concorso con “Campo di battaglia” di Gianni Amelio, il secondo per la presentazione in anteprima della serie tv “M. Il figlio del secolo”, tratta dal best seller di Antonio Scurati e prodotta da Sky, in cui è Benito Mussolini, approdano a Villasimius.

Sabato alle 21.30, nella piazzetta del porto turistico, Borghi e Marinelli saranno ospiti del quarto appuntamento della sesta edizione del Festival della Marina in una serata dal titolo emblematico, ovvero “L’arte dell’interpretazione”, durante la quale, sollecitati dalla direttrice artistica, la scrittrice e sceneggiatrice Francesca Serafini, i due attori David di Donatello, che col loro talento stanno illuminando il nostro cinema, portandolo oltre i confini nazionali, racconteranno la loro esperienza.

La rassegna

Inaugurata il 13 luglio con il faccia a faccia col regista premio Oscar Paolo Sorrentino, e proseguita lo scorso fine settimana con gli incontri con gli scrittori Sandro Veronesi e Donatella di Pietrantonio, Premio Strega 2024, che si è intrattenuta in un’amabile conversazione con Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci che organizza il premio, la rassegna organizzata dall’associazione Marinedicultura col patrocinio del Comune di Villasimius e della Regione Sardegna terrà banco anche domenica, nella serata dedicata alla Sardegna “La mia casa è dentro i libri”. Un omaggio all’Isola, da sempre madre di grandi autori, leggi Grazia Deledda e Giuseppe Dessì, solo per fare due nomi, in una conversazione tra Milena Agus e Alessandro De Roma, che ci proporranno un viaggio attraverso i libri della loro formazione: un’avventura affascinante, insomma, anche per chi potrà portarsi a casa preziosi consigli di lettura per le vacanze in corso.

Il cartellone

Il Festival della Marina riprenderà sabato 3 agosto con l’appuntamento “Un bosco di fantasmi”: presente il premio Campiello 2016 Simona Vinci, che sarà protagonista di una conversazione con Giordano Meacci, finalista allo Strega 2016 e vincitore del Premio Flaiano nel 2018, attraverso la quale verranno riscoperti i loro libri e la letteratura che li ha forgiati. Domenica 4 agosto Dori Ghezzi ripercorrerà le tappe della sua attività di cantante da solista e in coppia con Wess, e racconterà una sua privatissima storia della musica, insieme al suo amore per Fabrizio De André e la Sardegna, in un dialogo con l’attrice Valentina Bellè, Nastro d’Argento 2023 e tra le European Shoting stars a Berlino 2024, che nel 2018 ha indossato i suoi panni nel film “Fabrizio De André: Principe libero”.

La serata, ultima dei sette appuntamenti del 2024 del Festival di Villasimius, nato da un’idea di Luigi Ferrara e organizzato in collaborazione con Ornella Bramani, si intitola, non a caso, “La grande bellezza”. E ce la godiamo tutta.

