Ma che bontà! Un piatto di culurgiones a Girasole 

Tutto è pronto per la sagra dei culurgiones a Girasole. Un appuntamento arrivato alla decima edizione organizzato dalla Pro Loco del paese con il patrocinio del Comune. Quest’anno saranno diecimila i culurgiones preparati dalle sapienti mani delle donne della Pro loco. Dalle più giovani, alle più esperte, c’è anche la veterana zia Severina Pessiu che di anni ne ha 83.

La ricetta è quella tipica di Girasole: patate, menta, formaggio locale e anche un po’ di cipolla. Saranno preparati utilizzando il formaggio senza lattosio per permettere a tutti, anche chi ha intolleranze, di gustare uno dei cibi tipici tanto amati da turisti e non. Il piatto tipico che non manca mai nelle cucine degli ogliastrini, ed è famoso in tutto il mondo, sarà dunque il protagonista della sagra. L’appuntamento con la culurgionata è domenica, alle 19.30, nell’anfiteatro del paese dove saranno imbandite le tavole. Non mancheranno musica e balli. Dalle 20 è prevista l’esibizione del gruppo Amistade. «Invitiamo tutti a partecipare e non perdersi l’appuntamento con la tradizione e la bontà dei nostri culurgiones», dice la presidente della Pro loco di Girasole Francesca Demara. Gli infaticabili soci dell’associazione locale sono reduci dalla sagra della pecora che ha riscosso grande successo: sono stati servite oltre 700 porzioni. Entusiasti i turisti che sono rimasti stregati dalla bontà della carne cucinata allo spiedo questa volta dagli uomini. Domenica saranno invece i culurgiones i protagonisti della serata a deliziare i palati dei forestieri e non solo.

