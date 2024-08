Ma che bontà la carne di pecora Lunedì gran banchetto a Bari Sardo 

Quindici quintali di carne di pecora sono pronti a essere cucinati e serviti. Gli organizzatori collaudano i girarrosti in vista della sagra di lunedì. La vetrina culinaria si terrà in piazza Mercato dove sono attese migliaia di persone. In un’area adiacente, l’associazione Pastori di Bari Sardo, che conta una ventina di allevatori e un manipolo di soci sostenitori, metterà in funzione la sala cottura all’aperto.

Ogni girarrosto fa girare quattro spiedi, intorno al quale vengono infilate tre pecore che poi si espongono al calore della fiamma. «Tutto nel rispetto della tradizione», dice Ivan Mulas, presidente dell’associazione. La prima edizione risale al 1993. Lunedì verranno serviti anche un bicchiere di vino, formaggio e anguria: tutti prodotti a chilometro zero. La sagra resiste anche alla siccità, come spiega il sindaco, Ivan Mameli: «Il comparto agricolo e zootecnico, nonostante il periodo di crisi idrica, trova la forza per mettersi insieme e portare avanti le tradizioni della nostra comunità». (ro. se.)

