Ma che bello a Cagliari il “Mondo a parte” di Raffaele e Albanese 

Eccola, la coppia inedita del cinema italiano. Antonio Albanese e Virginia Raffaele, sbarcati in una serata quasi estiva a Cagliari, prima tappa del tour sardo che dopo il Notorious di piazza L’Unione Sarda, The Space e Odissea, toccherà Sassari, Oristano, Nuoro e Macomer. Del resto Riccardo Milani, il regista del film su Gigi Riva, lo aveva detto fin dal primo ciak: «Si va in Sardegna». E insieme si divertono a raccontare “Un mondo a parte”, il film che va forte al botteghino con la storia di un piccolo paese di montagna che un maestro elementare in fuga dalla capitale e una vice preside appassionata salvano insieme alla scuola.

Esiste davvero un insegnante come Michele?

Albanese: «Sì, credo di sì, e non solo uno, sono un po’ sognatori, lavorano con impegno, passione e umanità».

Ci sono anche comunità come quella del film?

Raffaele: «Sì, esistono, le abbiamo proprio conosciute, avendo lavorato con attori non attori che mi hanno aiutato a entrare nelle sonorità marsicane. Questo è proprio un inno di incoraggiamento».

Come è stato far recitare tanti non attori?

Milani: «Semplice, tutte le persone avevano la consapevolezza che si stavano raccontando, stavano mettendo sullo schermo la loro storia, ed era una motivazione forte: non ci si occupa spesso di quelle comunità, sono vicende spesso marginali».

Il film mette insieme, migranti, diversi, spopolamento, città, campagna, turismo, politica, affari, imbrogli, guerra, perfino il Pnrr, ma il finale è positivo: un auspicio?

A: «Non bisogna abituarsi al peggio, bisogna reagire, questo può essere un buon esempio di come si possano ottenere risultati insieme. A Torino ci hanno raccontato avant’ieri che in un paesino nel Canavese è successa, identica, la stessa cosa: con l’aiuto di extra comunitari, e il sindaco che ci credeva, sono riusciti a salvare una scuola e non disperdere la comunità».

Ci vorrebbe una vice preside come Agnese anche in Sardegna.

R: «Se vuole passo, ogni tanto».

M: «Ma anche al nord».

A.: «In tutto il Paese. È il senso civico che dobbiamo avere: si parla della politica e di quello che deve fare, però dipende anche da tutti noi».

Magari con qualche piccolo ricatto: al parroco, al comandante...

A.: «Anche con l’illegalità».

R: «Ognuno ha scheletri nell’armadio».

I bambini hacker sono realistici.

A: «Sanno usare il computer molto più della nostra generazione».

Ma, aveva davvero freddo con quei mocassini nella neve?

«Molto freddo».

Era voluto allora?

«Sì, il regista a tratti era crudele».

Virginia Raffaele era ben coperta invece a meno 18 gradi.

R: «Eh no, c è un piccolo dettaglio che non si nota: avevo scarpe non adatte alla neve».

Scivolava?

«Scivolavo, spero che il pubblico non ci abbia fatto caso».

Qual era la scena?

«Eh no, se la dico poi...».

A: «L’avvicinamento a Diego».

R: «Dopo che vediamo i lupi c’è una salita che io faccio a spazzaneve al contrario perché lui, Milani, voleva quelle scarpe, lisce».

Una cattiveria.

M: «Le altre erano brutte».

Ci si commuove e ci si diverte.

A: «Ci abbiamo lavorato moltissimo, abbiamo cercato di seguire le direttive del qui presente Milani».

M: «C’è poco di inventato, è una fotografia di quello che avviene».

Colpisce la fotografia di Sperone, borgo abbandonato.

R: «È stato un impatto importante, quando andammo a vederlo fu una giornata particolare».

A: «Molto emozionante. Un piccolo borgo che racconta il Paese».

La scena del grilli chi l’ha pensata?

A: «Facevo il grillo alla figlia di Riccardo e lei impazziva, quindi ogni volta che la incontravo facevo il grillo. E abbiamo fatto questa combinazione con i bambini».

Cioè: maestro Michele in mezzo alla neve fa il verso del grillo, i suoi alunni chiudono gli occhi e d’incanto sentono profumo d’estate.

RIPRODUZIONE RISERVATA