Ma che bellezza quei cappelli d’altri tempi per uomini e per donne! “MettiteloInTesta”, una mostra che è anche storia del costume 

Certo, il panama di marmo scolpito da Martina Serra potrebbe rivelarsi un poco pesante. Ma per il resto, al THotel è un tripudio di piume, velette, rafia, fiori, aigrettes. “MettiteloInTesta”: è un invito, il titolo della mostra curata da Giovanni Ottonello, Giorgia Bistrusso, Cristina Boy e Margherita Usai di Tramare,coadiuvati per l’allestimento da Federica Pilota e dallo staff di UnaHotels. C’erano anni, tanto tempo fa, in cui non si usciva di casa senza una toque, una paglietta, un tamburello, almeno un basco. Col cilindro o una lobbia. Lo testimoniano i film, le fotografie, i servizi sui rotocalchi. E viene quasi nostalgia a contemplare i meravigliosi modelli della Antica Cappelleria Martello, casa fondata nel 1888, ancora oggi fascinosa sede del più bel negozio di Cagliari. C’è una parte del suo archivio, con gli appunti, i nastri, i fermagli, gli schizzi, le pubblicità di una serie di creazioni che comprendevano anche le feluche per le matricole universitarie: rosa, per Pedagogia, nero per Architettura e Ingegneria. Seta, velluto, feltro, mani abili e buon gusto in una collaborazione che si aggiunge alla suggestione degli 89 copricapi di scena prestati dalla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari. Via coi colbacchi, i berretti, i turbanti, i fez. Sulla vasca della hall, una cascata di bombette, tutte verdi tranne una: forse un omaggio a Magritte. Per richiamare il contemporaneo, un gruppo di artisti è stato invitato a rinnovare i fasti di un accessorio che sembra resistere solo nelle cerimonie della famiglia reale inglese. E che per fortuna talvolta torna, sotto forma di cerchietti di audace foggia, sulle teste delle ragazze ai matrimoni.

Modiste, alla riscossa! Sua Maestà il Borsalino deve avere una tesa di sei centimetri. Se ne misura otto, è una Fedora. Per i puristi, il boater hat è in paglia come il Pamela, il bucket hat calza come un secchio ed è il preferito di Woody Allen. Al THotel, sino 21 giugno, elaborazioni e divagazioni su un tema che è anche storia del costume.

