«Ma calcio e vitamina D sono fondamentali» 

«L’intolleranza al lattosio è una condizione dovuta alla ridotta produzione di lattasi, l’enzima intestinale necessario per digerire il lattosio, lo zucchero principale del latte e dei suoi derivati. Quando il lattosio non viene correttamente assimilato, raggiunge il colon dove viene fermentato dalla flora batterica, provocando sintomi quali gonfiore addominale, dolore, flatulenza e diarrea», afferma Massimo Claudio Fantini, professore ordinario di Gastroenterologia all’Università di Cagliari e direttore della Struttura complessa di Gastroenterologia: «Nella popolazione pediatrica, l’intolleranza al lattosio primaria è rara nei primi anni di vita poiché i bambini producono normalmente elevate quantità di lattasi. Può però comparire progressivamente durante l’infanzia o l’adolescenza in soggetti geneticamente predisposti. Più frequente è l’intolleranza secondaria, che si verifica temporaneamente dopo infezioni gastrointestinali, celiachia non diagnosticata o altre condizioni che danneggiano la mucosa intestinale. In questi casi il problema tende a risolversi con la guarigione della patologia sottostante».

«Negli adulti, invece», mette in luce il professore, «la riduzione della lattasi rappresenta un fenomeno fisiologico molto comune. La comparsa dei sintomi varia notevolmente da persona a persona e dipende sia dalla quantità di lattosio ingerita sia dalla composizione del microbiota intestinale. Molti individui riescono infatti a tollerare piccole quantità di latte o prodotti lattiero-caseari senza particolari disturbi».

«La diagnosi nei casi presi in esame», mette in evidenza con chiarezza Fantini, «si basa principalmente sull’anamnesi clinica e sul breath test al lattosio, un esame non invasivo che misura l’idrogeno espirato dopo l’assunzione di lattosio. È importante distinguere l’intolleranza dall’allergia alle proteine del latte vaccino, che coinvolge il sistema immunitario e richiede un approccio completamente diverso».

Diversamente da quanto si potrebbe pensare, spiega lo specialista: «Il trattamento non prevede necessariamente l’eliminazione totale dei latticini. Nella maggior parte dei casi è sufficiente modulare l’assunzione di alimenti contenenti lattosio, preferendo prodotti delattosati o naturalmente poveri di lattosio, come molti formaggi stagionati. Un’alimentazione equilibrata consente così di mantenere un adeguato apporto di calcio e vitamina D, fondamentali per la salute dell’osso in tutte le età della vita».