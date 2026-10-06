SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Massimo Claudio Fantini, Aou Cagliari
07 ottobre 2026 alle 00:54

«Ma calcio e vitamina D sono fondamentali» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«L’intolleranza al lattosio è una condizione dovuta alla ridotta produzione di lattasi, l’enzima intestinale necessario per digerire il lattosio, lo zucchero principale del latte e dei suoi derivati. Quando il lattosio non viene correttamente assimilato, raggiunge il colon dove viene fermentato dalla flora batterica, provocando sintomi quali gonfiore addominale, dolore, flatulenza e diarrea», afferma Massimo Claudio Fantini, professore ordinario di Gastroenterologia all’Università di Cagliari e direttore della Struttura complessa di Gastroenterologia: «Nella popolazione pediatrica, l’intolleranza al lattosio primaria è rara nei primi anni di vita poiché i bambini producono normalmente elevate quantità di lattasi. Può però comparire progressivamente durante l’infanzia o l’adolescenza in soggetti geneticamente predisposti. Più frequente è l’intolleranza secondaria, che si verifica temporaneamente dopo infezioni gastrointestinali, celiachia non diagnosticata o altre condizioni che danneggiano la mucosa intestinale. In questi casi il problema tende a risolversi con la guarigione della patologia sottostante».

«Negli adulti, invece», mette in luce il professore, «la riduzione della lattasi rappresenta un fenomeno fisiologico molto comune. La comparsa dei sintomi varia notevolmente da persona a persona e dipende sia dalla quantità di lattosio ingerita sia dalla composizione del microbiota intestinale. Molti individui riescono infatti a tollerare piccole quantità di latte o prodotti lattiero-caseari senza particolari disturbi».

«La diagnosi nei casi presi in esame», mette in evidenza con chiarezza Fantini, «si basa principalmente sull’anamnesi clinica e sul breath test al lattosio, un esame non invasivo che misura l’idrogeno espirato dopo l’assunzione di lattosio. È importante distinguere l’intolleranza dall’allergia alle proteine del latte vaccino, che coinvolge il sistema immunitario e richiede un approccio completamente diverso».

Diversamente da quanto si potrebbe pensare, spiega lo specialista: «Il trattamento non prevede necessariamente l’eliminazione totale dei latticini. Nella maggior parte dei casi è sufficiente modulare l’assunzione di alimenti contenenti lattosio, preferendo prodotti delattosati o naturalmente poveri di lattosio, come molti formaggi stagionati. Un’alimentazione equilibrata consente così di mantenere un adeguato apporto di calcio e vitamina D, fondamentali per la salute dell’osso in tutte le età della vita».

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Continuità territoriale, la Regione: «Collegamento assicurato sino al prossimo 31 gennaio con la proroga a Ita Airways»

Alghero-Milano, gara ancora deserta Scoppia la polemica

Nessuna compagnia presenta offerte «Così il Nord-Ovest resta tagliato fuori» 
Massimiliano Rais
Lo studio

Bolotana “Blue Zone” al femminile: capitale delle donne centenarie

Il centro del Marghine secondo soltanto ai numeri di Hong Kong 
Francesco Oggianu
Camera

Legge elettorale, doppia fiducia per il Governo

Il centrodestra si prepara al voto finale di domani, tensioni con l’opposizione 
Garlasco

Sempio: «Giusta la condanna a Stasi»

«Capitano, spinga sulle impronte»: le mail di Garofano al consulente dei pm 