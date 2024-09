Ma (Black) Solanas non è più soltanto una spiaggia da sogno 

Canzoni nude, dalle atmosfere raffinatamente oscure e venate di spleen, c’è un vulcano di ispirazione e un afflato creativo assolutamente libero dietro “Naked”, l’ep d’esordio del nuovo progetto di Valentino Murru: Black Solanas. Batterista, co-autore dei testi e membro fondatore degli Antennah, il musicista cagliaritano è tornato sulla scena con un progetto radicato in Sardegna, ma dal respiro internazionale, fra elettronica, pop, ambient, dance e techno, insieme alle voci di Elisa Leanza Mantegna e dell’attrice e performer Tiziana Martucci. «Avevo bisogno di esprimermi in libertà, con un linguaggio, che non fosse prettamente percussivo e che uscisse da quello che avevo già fatto», ci ha raccontato. «Così, nel 2021, mi sono organizzato il mio studio con l’aiuto di persone che stimo, tra cui Stefano Guzzetti, che è un mio caro amico e mi sono messo sotto».

Nel nome del progetto c’è la Sardegna, ma anche le Black Panthers e Valerie Solanas. Come si intrecciano queste suggestioni?

«Volevo un nome anglofono, ma che avesse una componente latina ed è anche un ossimoro, perché le solanas in spagnolo sono le terrazze baciate al sole, che non possono essere nere. Poi, c’è il riferimento alla spiaggia di Solanas, bellissima, poco distante da Villasimius, ma la cosa interessante è che ci sono state delle coincidenze che hanno portato alla scelta del nome. Stavo leggendo il libro su Nico dei Velvet Underground, “Nico e le maree” di Massimo Palma, e c’è un passaggio in cui lei entra al Chelsea Hotel e trova un gruppo di Black Panthers, due righe dopo si parlava dell’attentato a Andy Warhol da parte dell’attivista Valerie Solanas. È stata una conferma: Black Solanas».

A livello sonoro l’ep è una collisione di mondi.

«È il frutto di tutto quello che ho assorbito sin da bambino. Ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia dove, in tempi non sospetti, i miei zii portavano dischi rarissimi di jazz, prog, no wave, elettronica, Brian Eno, i Kraftwerk. Sono cresciuto con questa commistione e mi affascinava la psichedelia delle copertine di quei dischi meravigliosi».

Roba che in Italia si sente poco. Infatti, uscite per l’etichetta tedesca ZYX.

«È un’etichetta grossa, hanno firmato dischi per i Motörhead, hanno inventato il termine Italo Disco e in catalogo hanno i Matia Bazar, i Pet Shop Boys… Prima di firmare con loro stavo chiudendo con la False Idols di Tricky e per me lui è un faro. Poi, però, ho concluso con ZYX e sono contento di questa svolta».

“Hello! Hello!” ha anticipato l’ep. Ce la racconta?

«Sembra un pezzo allegrotto, ma in realtà parla di distopia. Il volo sulla Luna del ritornello sembra quasi il sogno folle di Elon Musk, poi si parla delle autostrade virtuali di Timothy Leary, il profeta del lsd, che profetizzava un futuro digitale, virtuale. Però, vorrei che i testi non prevaricassero mai la musica, ma si fondessero con essa».

Come in un flusso di coscienza?

«Sì, ho un po’ un approccio dadaista, mi piace giocare con le parole, accostarle, vedere cosa ne esce. C’è una componente mantrica».

Tanta cura per l’estetica, ma non rinunciate ai contenuti, da “Hello! Hello!”, a “Gaza”. Black Solanas è un progetto politicizzato?

«No, non voglio essere strumentalizzato da nessuno, però, mi riservo il diritto di esprimere un pensiero. “Gaza” l’ho scritta quando hanno iniziato a bombardare. Dai miei synth è uscita una roba volutamente storta, folate fredde di vento del deserto, ma anche di fosforo e uranio impoverito, mentre la batteria frantumata sembra una gragnola di proiettili. Per contro, anni fa, in Palestina avevo comprato un disco con un canto meraviglioso, che accompagna il rituale della donna, a cui, prima del matrimonio, il padre passa l’henna sulle mani. Fawzi Ismail, medico e presidente dell’associazione Amicizia Sardegna-Palestina, mi ha confermato che era un canto tradizionale. Così l’ho inserito, un canto di speranza, d’amore che arriva da lontano, affogato in un mare di riverberi».