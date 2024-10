Ma Azzi è ottimista: «Siamo sulla strada giusta» 

Paulo Azzi prova a trovare qualcosa da salvare per il Cagliari dalla partita di ieri con l’Udinese: «La sensazione è che abbiamo dato tutto, siamo rimasti in dieci ma abbiamo cercato di non abbatterci e credo che l’approccio sia stato quello giusto», dichiara l’esterno numero 37.

Che ora guarda già alla sfida col Bologna di martedì: «Questo risultato non può demoralizzarci, dobbiamo preparare la prossima partita che sarà davanti al nostro pubblico. Credo siamo sulla strada giusta: come ci dice Nicola dobbiamo continuare a lavorare, magari cercando di essere più incisivi e di analizzare questa sconfitta».

Per Azzi ieri in Friuli si è trattato del ritorno in campo dopo essere rimasto a guardare i compagni dalla panchina conquistare sette punti nelle precedenti tre giornate. Aveva giocato 90 minuti soltanto nelle prime due partite di campionato: «Cerco di sfruttare le mie caratteristiche e mettermi a disposizione. Nicola ha un gioco propositivo, fatto di pressing alto e di spazi da attaccare: sono contento del mio percorso». (r.sp.)

