Ma Arlecchino potrà sopravvivere nel Metaverso? 

Fa ritorno ad Assemini a Villa Asquer la stagione di Teatro da Camera della Fabbrica Illuminata con uno spettacolo all’insegna della Commedia dell’Arte, calata nel mondo contemporaneo: “L’Arlecchino svelato”, di e con Enrico Bonavera, in scena stasera alle 21 nella produzione Cajka, impreziosita dalle maschere di Amleto e Donato Sartori e dal costume di Arlecchino firmato da Alessandro Osemont.

Il mondo intorno a noi sta correndo verticosamente verso un futuro meraviglioso ed inquietante. Che spazio e che senso può trovare un Arlecchino? È ancor più un attore che, come nell'antica storia dei Comici dell'arte, ha ereditato quel personaggio dal suo vecchio maestro, Ferruccio Soleri, e lo interpreta ormai da più di venti anni? Tutto si muove in una nicchia, in uno spazio ristretto di questa realtà teatrale contemporanea sempre più coinvolta negli esperimenti tecnologici, e in questa nicchia c’è un sapore antico, un po’ misterioso e forse per questo prezioso. “L’Arlecchino svelato” è il racconto arricchito di scene di repertorio, del viaggio di Enrico Bonavera, oggi Arlecchino al Piccolo Teatro di Milano.

