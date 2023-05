Ma alla fine “Tutti i cani muoiono soli” 

«Questo è un film che mi ha colpito positivamente perché parla dell'oggi, delle periferie e degli emarginati, quindi è universale, e allo stesso tempo c'è molta sassaresità non solo nel linguaggio ma anche nella reazione dei personaggi a quello che accade». Il veterano Antonello Grimaldi spende parole lusinghiere per “Tutti i cani muoiono soli”, primo lungometraggio del concittadino Paolo Pisanu. La distribuzione è di Fandango, la produzione è firmata dalla Ang Film di Damiano Ticconi, in collaborazione con Rai Cinema e il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission. Stasera è al Cityplex di Sassari con la presentazione proprio di Grimaldi (ore 19 e 21.30); domani all'Odissea di Cagliari con Flavio Soriga (ore 19 e 21.30); sabato all’Italia di Samassi (ore 17) e all’Ariston di Oristano (con Paolo Zucca alle 19 e alle 20.30), domenica al Multiplex Prato di Nuoro (ore 18.20).

Tutta la verità

“Tutti i cani muoiono soli” è un film coerentemente crudo. Spietatamente vero. Cupo e grigio come il mare di Platamona in autunno. Vite reali di una periferia con squallidi bar e slot machines. Un padre che è un criminale dedito alla riscossione del pizzo. I personaggi della malavita di piccolo cabotaggio. Una figlia colpita da una malattia degenerativa. Più silenzi che parole, ma le frasi lasciano sempre il segno. Più sguardi che gesti in una sceneggiatura e regia essenziali. «Il film piace perché notano che è sincero», ha sottolineato il regista Paolo Pisanu dopo le prime visioni di Sassari e di Carbonia. “Del resto mette insieme due store reali». La sceneggiatura è firmata insieme a Gianni Tetti, scrittore sassarese candidato anche al premio Strega per “Il grande nudo”.

La storia

Rudy, interpretato da Orlando Angius, è un piccolo e rispettato criminale di periferia. Camminata decisa, sguardo impietoso. D'improvviso si deve occupare della figlia Susanna, colpita da una malattia degenerativa. Cerca una seconda occasione con la figlia: «Sbagliano tutti e io non posso?». E il suo mondo e le sue sicurezze vacillano dopo l'incontro-scontro con Susanna. La debuttante ma sorprendente Francesca Cavazzuti (Susanna) recita col volto e soprattutto con gli occhi: la malattia le sottrae progressivamente l'uso delle gambe, poi quello delle braccia e infine quello della parola. «Ha fatto davvero un grande lavoro nell'esprimere ora rimprovero e disprezzo, ora malinconia, ora sconforto», evidenzia il trentottenne regista sassarese. Il padre è incredulo, non si capacita che la figlia non possa guarire: le pizzica un polso per vedere se ha reazione, la solleva e cerca di farla ballare poi la lascia cadere di botto a terra. Una scena che è uno dei tanti pugni nello stomaco di un film che non vuole compiacere, non edulcora la realtà né la drammatizza. La racconta così com'è.