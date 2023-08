Ma al mercato è ricercatissimo «Crostaceo economico e prelibato»  

Per molti è il nemico dell’ecosistema marino, per altri il piatto succulento e alla “moda” da mettere su tavola. È il granchio blu lo special guest che sta invadendo l’Isola e creando grossi danni alle reti e all’attrezzatura dei pescatori, una lotta che sta mettendo alla dura prova anche la laguna di Santa Gilla e dell’Ogliastra. Ma non per tutti è un ospite indesiderato. Per conoscere l’altra faccia della medaglia basta dare uno sguardo ai banconi del pesce del mercato di San Benedetto, a Cagliari, intorno alle 11, tutto esaurito. La realtà è che il crostaceo è tra i più ricercati in commercio, lo richiedono tutti. I costi sono abbordabili, tra i 10 e i 12 euro al chilo.

Bontà in cucina

«Li ho cucinati tre volte, la differenza è sulla qualità, senza dubbio superiore ai nostri granchi. Questi mangiano ostriche e arselle, si alimentano di cibo buono ed è per quello che sono così buoni», racconta Pietro, di fronte al banco del pesce.

«Non ce n’è abbastanza per la numerosa richiesta della clientela», spiega un dipendente della ditta Master Fish. «Avevo circa 15 chili, ho esaurito tutto. È importante non fare terrorismo psicologico, bisogna fare una politica costruttiva. Se lo mangiamo lo livelleremo presto, prenderà il posto di quelli importati. La gente lo compra e lo ricompra, dicono tutti che è buonissimo. Ci sono mille ricette per cucinarlo, a New York lo mangiano da 10 anni. Ora che le persone lo stanno conoscendo sono curiose e lo vogliono assaggiare, c’è tanto commercio. È deleterio da una parte, dall’altra un beneficio culinario. Dobbiamo dire la verità, sono molto buoni e visto che sono così gustosi mangiamoceli. Le arselle alla laguna di Santa Gilla non ci sono da vent’anni».

Costi popolari e ricette

È un granchio vorace, aggressivo e combattivo, dove trova habitat lui mangia, senza pietà. Proveniente dall'Atlantico del nord, è in grado di mettere in ginocchio il comparto ittico, divora molluschi, sogliole, anguille, ghiozzi, vongole, gamberi e arselle. Ed è proprio quello di cui si ciba a renderlo una specie pregiata a tavola. La femmina, riconoscibile dalle chele rosse, viene valutata ancora più gustosa e saporita rispetto al maschio. «Lo vendiamo a 8/10 euro al chilo, un prezzo popolare», afferma Mario Portoghese da dietro il suo box del mercato civico cagliaritano. «La gente è molto curiosa sulla specie, garantisco che è molto buono, specialmente la femmina, ha un sapore delicato. Si può cucinare sia bollito col limone, sia alla catalana o al sugo con gli spaghetti. Anche le uova sono molto buone. Ne stanno pescando quantità numerose, purtroppo causa tanti danni ai pescatori, distruggono le reti. Il granchio blu mangia di tutto, l'arsella sta definitivamente scomparendo». Dello stesso parere Simone Portoghese: «Per i pescatori è diventato un grosso problema, le reti costano. Noi oggi abbiamo venduto più di 10 chili di granchi blu, non ci è rimasto nulla, va a ruba». Un crostaceo che diventerà familiare sulle tavole dei cagliaritani. «Io non l’ho ancora mangiato, ma si vende subito, dicono che è buonissimo. Vengono anche i ristoratori ad acquistare il granchio blu, c’è un riscontro positivo. È la novità del momento, il prezzo sta salendo, arriverà a costare 35 euro al chilo», afferma Antonio Porta.

Insomma, la realtà è questa, nonostante stia creando gravi danni a pescatori e lagune della Sardegna, il granchio blu si vende e si mangia . (fe. po.)

