Ma agricoltori e contadini non saliranno sul palco dell’Ariston 

I trattori sono arrivati a Sanremo. Come promesso ormai da domenica scorsa, diverse delegazioni di agricoltori si sono riunite nella città dei fiori, e altre ancora ne arriveranno. Tutto nella speranza di poter avere sulla loro causa le luci della ribalta del festival più famoso d'Italia. Perché, nonostante quotidiani, telegiornali e siti dedichino ampio spazio alla loro protesta, nessun palco nel nostro Paese ha lo stesso valore di quello della kermesse canora, capace di portare davanti agli occhi di tutti le istanze di un settore che ormai da giorni lamenta una situazione drammatica.

Le istanze

Per ora, però, i desideri degli agricoltori sembrano essere realizzati a metà. Le loro istanze, sì, arriveranno all'Ariston, ma a rappresentarle non saranno loro in prima persona. Nella mattinata di giovedì dalla Rai, dopo giorni di dubbi e smentite di trattative in corso, arriva una nota ufficiale: «Le istanze degli agricoltori troveranno voce all’Ariston nonostante l'estrema frammentazione delle sigle e delle associazioni. Nell’impossibilità di ospitare alcuni rappresentanti sul palco Amadeus leggerà un comunicato che porterà alla conoscenza del grande pubblico i problemi, le difficoltà, le richieste che provengono dal mondo agricolo». Ma il giallo rimane. Perché se la questione è la frammentazione, a chi spetterà la stesura di un comunicato unitario che porti avanti la battaglia di tutto il comparto? E questa è la questione, come sottolinea il direttore dell'ufficio stampa Rai Fabrizio Casinelli: «La decisione dell'organizzazione del Festival è stata presa anche con la Prefettura. Si porterà a conoscenza del grande pubblico i problemi, le difficoltà e le richieste del mondo agricolo attraverso un comunicato che però ci dovrà essere dato, ma dobbiamo capire da chi. Lo dovrà capire la Prefettura chi sono i rappresentanti. Abbiamo 200 mail di agricoltori che vogliono venire».

Speranze

E le speranze degli agricoltori di riuscire ancora a salire sul palco non si affievoliscono. «Se fossimo andati in presenza sicuramente avremmo avuto un altro effetto, con la lettera letta da noi», dice Davide Raineri, di Riscatto Agricolo, a Un giorno da pecora, aggiungendo che il comunicato «lo scriveremo un po' tutti noi del gruppo. Ma una cosa letta da noi noi l'avremmo sentita più nostra. L'Ariston è blindato e non si può entrare senza invito. Ma la speranza è l'ultima a morire».

