Ma adesso Zito fa ballare gli avversari 

Un diamante grezzo, come lo definisce Ranieri, di appena 21 anni, alla sua prima stagione in Serie A, la seconda da professionista. Eppure il Cagliari non può farne a meno. Lui è Zito Luvumbo da Luanda, Angola, il sorriso più ipnotico del calcio italiano, almeno per i tifosi rossoblù, innamorati persi di questo ragazzo che, fino a due anni fa, era soprattutto un fenomeno social a suon di balletti su Tik Tok e che oggi, invece, fa ballare gli avversari. Quel Luvumbo che a Bologna è stato la nota più bella in un pomeriggio da dimenticare.

Imprendibile

Una scheggia imprendibile per gli avversari e Ranieri lo sa bene. Se lo coccola durante la settimana, tra bastone e carota, più carota che bastone. Regalando consigli, in campo e davanti ai microfoni. Come quando, lo scorso anno, ricordò: «Zito è un attaccante e gli attaccanti devono fare gol. Glielo dico sempre: “Tu tira, perché se tiri fai gol e se fai gol guadagni più soldi”». E Zito, che pende dalle labbra del suo tecnico, ha iniziato a tirare sempre di più. Trovando il gol nel momento più importante, dopo oltre sei mesi di astinenza, nei playoff contro il Parma, ribaltando praticamente da solo i gialloblù e spianando la strada verso la finale e, poi, il ritorno in Serie A. Quel campionato che Luvumbo sognava da quando, estate 2020, venne pescato dall'allora ds Pierluigi Carta in Angola, nel Primeiro de Agosto, squadra dell'esercito. Oggi è tutta un'altra storia.

Mai senza Zito

Perché Ranieri, fin dal suo arrivo, ha iniziato a studiarlo. E in un attacco dove si puntava sulle bocche da fuoco stagionate Lapadula e Pavoletti, l'occhio era sempre puntato su questo 2001 che, al momento, non era né carne né pesce. Ranieri ci ha lavorato e ci ha puntato deciso, tanto è vero che Luvumbo, tra campionati (A e B), Coppa Italia e playoff, ha giocato 26 delle 28 partite della sua gestione. E a Bologna è arrivata anche la prima rete nel massimo campionato. Un gol alla Luvumbo: il rilancio di Wieteska, Zito finge di andare incontro alla palla e poi si lancia nello spazio, mandando in confusione Beukema e poi correndo, imprendibile, verso Skorupski, superato con un diagonale perfetto dopo aver lanciato un'occhiata verso il centro dell'area.

I numeri

In un Cagliari che aspetta i suoi bomber, Luvumbo è diventato una certezza. Sua l'unica rete realizzata dai rossoblù nelle prime tre giornate, anche perché Zito è il giocatore che ha tirato di più (sette conclusioni) e che ha tentato più dribbling (otto quelli riusciti), tra incoscienza e personalità. Ecco perché Ranieri lo ha schierato titolare a Torino e Bologna e lo ha gettato subito nella mischia con l'Inter per sostituire l'infortunato Pavoletti. «Luvumbo piano piano sta capendo che può fare bene in Serie A», ha spiegato il tecnico a fine gara. «È un ragazzo umile, che alcune volte eccede nel portare palla. Zito è un diamante grezzo che dobbiamo sgrezzare, deve lasciarsi guidare».

