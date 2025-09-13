«Ma abbiamo anche fatto cose buone» 

Cuesta, allenatore giovane ma saggio. «Abbiamo anche fatto bene - ha detto al termine della gara del suo Parma persa alla Domus - abbiamo creato buone occasioni nel primo tempo con molto pressing. E anche nella ripresa le opportunità ci sono state. Ma per fare gol bisogna concretizzare. E lavoreremo di più per fare questo ulteriore passaggio». Il mister è fiducioso: «Sono convinto che lavorando in questa direzione - ha continuato - riusciremo a raggiungere questo obiettivo. Quello che mi piace dei miei giocatori è che ci provano sempre, pronti ad andare al massimo. Vanno, vanno e vanno. E questo mi piace molto». Bernabè? "Tranquilli - ha sottolineato - sono solo crampi. Ce li aveva anche in occasione del secondo gol. Ma noi non lo sapevamo».

Sul match: «Tanti i meriti di Caprile? Lui è stato bravo. Per me il merito nel calcio è essere preciso in tutte le fasi della partita. Ho visto tanti spunti positivi nel creare occasioni contro il Cagliari, ma adesso bisogna migliorare per farli diventare gol. Come si allena il fondamentale per fare gol? Primo: ci sono dei momenti in cui la palla entra o non entra, secondo: si allena sia con la costruzione dal basso o durante la manovra. Metteremo sicuramente il focus su quello. Della squadra mi è piaciuto il ritmo la mentalità, ci manca più consistenza nel processo di attacco e sicuramente abbiamo bisogno di tempo per creare sinergie. Davanti abbiamo calciatori bravi che ci daranno momenti di gioia. Adesso dobbiamo allenarci al meglio pensando alla prossima partita contro la Cremonese».

