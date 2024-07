ma a Silverstone il re è sempre lewis hamilton 

Silverstone. Due anni e sette mesi dopo, il re è tornato. E nella sua Inghilterra. Lewis Hamilton si riprende la scena e lo fa in pista, non sui rotocalchi: il sette volte campione del mondo di Formula 1 sale sul primo gradino del podio, il che non accadeva dal Gp dell'Arabia del 2021, in una gara show in cui si è messo alle spalle Max Verstappen, protagonista di un finale da campionissimo qual è, e le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Per la scuderia di Woking un'altra occasione sprecata e vittoria rimandata dopo una gara da protagonista. Per Hamilton la 104esima vittoria di una carriera che alla soglia dei 40 anni non conosce fine corsa: sir Lewis davanti a un pubblico in delirio (170mila) esulta e piange perché dopo 56 Gp a digiuno la gioia è incontenibile. E la festa comincia al passaggio alla bandiera a scacchi sventolata da Brian May, chitarrista dei Queen.

A salvare parzialmente la giornata per le Ferrari è il quinto posto di Sainz, lo spagnolo di cui alla prossima stagione Hamilton prenderà il posto in rosso. Da dimenticare la gara di Charles Leclerc: quattordicesimo e doppiato.

«Vincere con la Mercedes la mia ultima gara a Silverstone è davvero incredibile. Non riesco a smettere di piangere. Dal 2021 ogni giorno mi alzavo e cercavo di combattere, allenarmi e prepararmi mentalmente. Chiudere una storia così grande è il massimo. La cosa più importante è rialzarsi anche quando pensi di aver raschiato il fondo».

In gara, Mercedes e McLaren hanno confermato di essere le scuderie che meglio hanno lavorato sugli aggiornamenti: il resto, in un Gp reso folle anche dal meteo imprevedibile, lo ha fatto la classe del pilota. Mercedes al via subito forti con il poleman Russel (che si ritira per guasto al giro 33) davanti a Hamilton e Verstappen, che passa Norris e si piazza terzo. Con la pioggia la McLaren però si mette in mostra: i due piloti superano prima Verstappen e poi entrambe le Mercedes, mentre Hamilton era riuscito a scavalcare Russell portandosi al comando. Ma con il cambio gomme e la pioggia più intensa la McLaren non azzecca le scelte, con Piastri che perde quasi venti secondi e taglierà il traguardo quarto e scontento. Il finale è tutto per Hamilton, che resiste all'attacco del cannibale Verstappen e va a riprendersi quello che mancava da troppo. E sono lacrime e abbracci con papà Anthony, tutti a incoronare il re che è tornato. E un po' sorride anche la Ferrari.

RIPRODUZIONE RISERVATA