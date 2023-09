M5S, torna il sereno: «Pronti a proporre un nome agli alleati» 

Le primarie fanno parte del dna del Pd, ma possono essere sacrificate in nome dell’unità del tavolo di coalizione. Ieri in direzione regionale a Oristano il segretario Piero Comandini ha ricordato di averle proposte venerdì scorso all’incontro con gli alleati. Subito dopo la sua relazione, l’organo direttivo è stato aggiornato a lunedì prossimo. «Ho ribadito che sono uno strumento importante che ci consente di coinvolgere prima gli elettori», ha detto, «l’interlocuzione è aperta e vediamo come proseguirà». Il partito, insomma, non può certo rinnegare un sistema per la scelta dei candidati previsto anche nel suo statuto. Detto ciò, non si può nemmeno far finta che le altre forze politiche dello schieramento lo vogliano sposare.

«Schieramento coeso»

Sul tema, il Movimento Cinquestelle è stato molto chiaro: no categorico a primarie, è infatti una delle condizioni poste. Ma non sarà questa diversità di vedute a rompere l’alleanza. «La coalizione c’è, è forte ed è coesa», ha chiarito ieri Comandini, «e venerdì sarà istituita una cabina di regia per organizzare il tavolo programmatico. Quello politico, intanto, chiuderà questa fase per definire il metodo da utilizzare per individuare il candidato del popolo sardo, e non del Pd o del M5S». Per il Pd, ha insistito, «questo percorso passa per la celebrazione di primarie, ma all’interno del tavolo alcuni non ne sono convinti, e altri come il M5S dicono di no».

Pentastellati a Roma

M5S impegnati ieri in una riunione romana molto importante, quasi in contemporanea alla direzione Dem. Protagonisti di questo vertice, il presidente Giuseppe Conte, la vice Alessandra Todde, il coordinatore regionale Ettore Licheri, i quattro consiglieri regionali (Alessandro Solinas, Desirè Manca, Roberto Li Gioi e Michele Ciusa), la vicepresidente vicaria Paola Taverna. Un colloquio, si legge in una nota, che si inserisce nell’ambito delle interlocuzioni tra i vertici e i consiglieri regionali che devono caratterizzare il percorso in vista delle regionali del 2024. La nota parla di unità e compattezza «nel percorso di creazione di una coalizione vincente che dovrà restituire la Sardegna ai sardi, riguardo ai nomi siamo sicuri che faremo una proposta che riuscirà a mettere d’accordo tutte le sensibilità presenti al tavolo, al quale prioritariamente la comunicheremo». Lo stesso comunicato, con riferimento preciso a unità e compattezza, è stato diffuso dal gruppo Cinquestelle in Consiglio regionale. A dimostrazione del fatto che i dissidi tra gli onorevoli sardi e vertici, se anche c’erano, non ci sono più. Il nome – di cui le note non parlano, ma che il Movimento proporrà al resto della coalizione – è quello della deputata Alessandra Todde.

«Confronto sincero»

La quale ha definito l’incontro a Roma «con i nostri consiglieri regionali, un confronto serio, appassionato, leale e sincero che ci proietta con determinazione verso le elezioni del 2024. Continuiamo a lavorare al tavolo del campo progressista per costruire l’alternativa a questa destra che troppi danni ha causato alla nostra Regione».

Tavolo che si riunirà per la terza volta venerdì prossimo: in quell’occasione sarà individuato un gruppo di lavoro che si dovrà occupare di scrivere il programma.

Presentazione-dibattito

Anche alla luce del vertice di ieri a Roma, salgono le quotazioni di Alessandra Todde per la candidatura alla presidenza. Ma non è detto che il Pd rinunci a proporre nomi suoi. Dem papabili sono il deputato Silvio Lai, gli ex parlamentari Gavino Manca e Romina Mura, il sindaco di Iglesias Mauro Usai. In corsa anche il sindaco di Quartu Graziano Milia. Ieri l’iniziativa all’Exma di Cagliari per la presentazione del suo libro “Non mi giro dall’altra parte” è stata l’occasione per sviluppare un dibattito politico sul voto di febbraio. (ro. mu.)

