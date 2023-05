M5S-Pd, l’alleanza al vaglio di Conte 

Non c’era Alessandra Todde, vicepresidente nazionale del M5S ed ex viceministra, che oggi parteciperà alla presentazione della coalizione di Assemini in vista delle comunali del 26 maggio. Assemini, in effetti, ha già quello che si vuole costituire a livello regionale, e cioè un’alleanza organica tra Pd, M5S, Progressisti e sinistra. Todde, con la senatrice Sabrina Licheri e il coordinatore Ettore Licheri, incontreranno il segretario regionale Dem Piero Comandini, il senatore del Pd Marco Meloni, la deputata dei Progressisti Francesca Ghirra, il consigliere dei Progressisti Massimo Zedda, Thomas Castangia (Possibile) e Mondino Ibba. Ovvero, i protagonisti delle altre forze che puntano a correre assieme tra nove mesi.

Un incontro finalizzato a rappresentare a Conte gli assetti interni al Consiglio regionale, «il primo di una serie che ci dovrebbe mettere nelle condizioni di creare un progetto credibile e quanto più possibile condiviso per il futuro della Sardegna». Tuttavia, ha aggiunto, «certamente possiamo ritenerci soddisfatti, ma non c’è stata alcuna bollinatura, né imprimatur». E né si è parlato di nomi di possibili candidati alla presidenza della Regione, qualora la futura coalizione dovesse scegliere di investire su un pentastellato. Nessun cenno nemmeno al comitato spontaneo nato per chiedere la candidatura a presidente di Desirè Manca. In generale Solinas ha preferito non sbilanciarsi anche perché «in ogni Regione che andrà a elezioni si valuterà caso per caso sulla base di un quadro in costante evoluzione». Ieri al tavolo, oltre a Solinas, Manca, Roberto Li Gioi e Michele Ciusa, c’erano il segretario regionale Ettore Licheri e la ex senatrice Paola Taverna.

Non ancora una benedizione, «perché il quadro politico è in costante evoluzione», ma quasi. Il percorso che alla fine dovrebbe legittimare l’alleanza del M5S col centrosinistra in vista delle regionali è iniziato ufficialmente ieri. I quattro consiglieri pentastellati sono stati ricevuti dal presidente Giuseppe Conte che ha potuto apprendere – ha raccontato il capogruppo Alessandro Solinas – dei «buoni rapporti che ci legano con gli altri gruppi di opposizione nell’Assemblea sarda», del «buon lavoro fatto assieme».

L’incontro

«Prima il programma»

I Progressisti restano convinti che bisogna partire dal programma. I nomi vengono dopo. Un programma che dovrà comprendere «un intervento organico e coerente sulle due grandi crisi, quella della sanità pubblica e quella della macchina amministrativa regionale», sostiene il capogruppo in Consiglio regionale Francesco Agus, «il quadro politico aiuta: all’opposizione in Parlamento e in Consiglio regionale siedono le stesse forze politiche. Quattro anni trascorsi sugli stessi banchi hanno cementato i rapporti e il confronto con la realtà dell’isola in crisi aiuta a elaborare soluzioni collettive». Ora, «occorre costruire una coalizione unita e capace di allargare il campo, dotarsi di un programma di forte discontinuità e scegliere infine il candidato Presidente». L’ordine deve essere questo: «Fare il contrario, iniziare dalla fine, pensare che si tratti di un casting per la scelta del leader e non di una competizione vitale per la salvezza della nostra comunità è il modo migliore per perdere».

Ipotesi primarie

La scelta del candidato, che Agus inquadra come fase finale di un percorso, potrebbe essere più difficile del previsto. Per questo non è da escludere il ricorso a primarie di coalizione. Non c’è, infatti, una figura che metta tutti d’accordo. Da settimane circolano alcuni nomi. Per il M5S, Desirè Manca e Alessandra Todde, per il centrosinistra, quelli dei Dem Mauro Usai (alla prova del voto a Iglesias), Silvio Lai, del sindaco di Quartu Graziano Milia, dello stesso segretario regionale Piero Comandini. Ma bisogna tener conto di un fattore: ci si accorda non solo sulle regionali ma anche sui candidati a sindaco di Cagliari e Sassari. È evidente che se il Pd ottiene il candidato governatore, non potrà avere il candidato per il capoluogo. Stesso discorso vale per il M5S: se puntasse a Sassari con Desirè Manca, dovrebbe rinunciare a correre per la presidenza della Regione.

