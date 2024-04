M5S: l’aborto in Costituzione Forza Nuova, tessera a Boccia 

Il diritto all'interruzione di gravidanza in Costituzione. Il M5S rilancia, mentre non si placano le polemiche sull'aborto alla vigilia del via libera blindato del Senato al decreto Pnrr, che contiene anche le contestate misure sui consultori. L'iniziativa parte da Gilda Sportiello, la deputata che, in Aula alla Camera, è andata all'attacco della norma sui consultori e ha raccontato di aver abortito. La parlamentare M5S ha presentato una proposta di legge costituzionale per inserire il diritto all'aborto nella Carta.

Intanto fanno ancora discutere le affermazioni della vice direttrice del Tg1 Incoronata Boccia, sull'aborto come «delitto e non diritto» (mentre la scrittrice Jennifer Guerra avanza il sospetto di essersi vista cancellata una partecipazione dal programma “Quante storie” proprio per le posizioni espresse contro il governo Meloni sull'interruzione volontaria di gravidanza). Quelle della vice direttrice del Tg1 - accusa la deputata M5S Emma Pavanelli - sono parole inaccettabili: «Dichiarare che l'aborto è un omicidio, oltre che offensivo nei confronti della libertà di autodeterminazione di tutte le donne, significa schierarsi contro una legge dello Stato vigente».

Intanto, l'opinione espressa fa guadagnare alla giornalista sarda il plauso di Forza Nuova. «Facciamo appello a tutti gli italiani - dice in una nota il partito di estrema destra - affinché abbiano il coraggio di Incoronata Boccia e si schierino dalla parte della vita, gridando ‘Basta aborto’». Il movimento fa sapere che la «coraggiosa Boccia» avrà «la nostra tessera ad honorem». Le opposizioni intanto continuano la battaglia al Senato, con emendamenti soppressivi della norma sui consultori. Ma il decreto, in scadenza il primo maggio, verrà blindato con la fiducia e non si voteranno, dunque, le proposte di modifica.

