M5S in fermento, atteso faccia a faccia Conte-Grillo 

Roma. Cambiare alla base le regole d'ingaggio del Movimento. Dal limite del doppio mandato alla selezione della classe dirigente, passando per la scelta dei candidati e dei temi su cui puntare nelle contese elettorali. Questo il pressing portato dai parlamentari pentastellati al presidente Giuseppe Conte nel secondo round dell'assemblea congiunta dei gruppi 5S di Camera e Senato. Il leader ascolta e appunta le riflessioni di deputati e senatori, preparando la sua replica. Mentre sui social ribadisce la linea già tracciata nel primo round dell'assemblea: nessun attaccamento alla poltrona. Sguardo alle battaglie da rilanciare e all'assemblea costituente annunciata per l'autunno. Ma l'estate sarà lunga e infuocata. A cominciare dal faccia a faccia con il fondatore del Movimento Beppe Grillo, atteso oggi a Roma per il primo confronto con il presidente dopo la debacle elettorale. In vista anche del faccia a faccia con Grillo, Conte raduna lo stato maggiore del Movimento. La selezione della classe dirigente passa anche attraverso la messa in discussione del tetto dei due mandati. E probabilmente sarà affrontata nel faccia a faccia tra Conte e Grillo. Il fondatore, si sa, ha più volte espresso la sua contrarietà ad abolire la regola. Chissà che non sia arrivato il momento di cambiare idea.

