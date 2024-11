M5S, Grillo richiede un’altra votazione «Cerca il sabotaggio» 

Beppe Grillo non ci sta. Ieri ha chiesto formalmente la ripetizione del voto online dell’Assemblea costituente che di fatto ha sancito l’addio al ruolo del garante e quindi allo stesso fondatore del Movimento Cinquestelle. Era una sua prerogativa. «Grillo attiverà la norma che lo consente entro cinque giorni dalla pubblicazione degli esiti delle votazioni. Quindi impugnerà», ha spiegato l’ex ministro Danilo Toninelli, nel collegio dei probiviri M5S. D’altra parte, «Beppe Grillo è anche proprietario del simbolo e quasi certamente, non credo sia così scoraggiato da non farlo, farà un'azione legale». I quesiti che possono essere oggetto del ricorso sono quelli per cui era necessario il quorum, cioè le modifiche statutarie, che si riferiscono al ruolo del garante, al comitato di garanzia, alle prerogative del presidente e del collegio dei probiviri. Che l’ex garante potesse percorrere questa strada si era ipotizzato subito dopo l’esito del voto, anche perché –sono ancora parole di Toninelli – «qui si è perso un round, non certo una guerra».

Le reazioni

La consultazione ha registrato il favore degli iscritti alle modifiche richieste da Giuseppe Conte e avversate da Grillo: via libera al superamento del tetto dei due mandati e all'eliminazione del ruolo di garante; sì alle alleanze, ma condizionate ad accordi programmatici; il posizionamento politico è quello di «progressisti indipendenti»; il ruolo di presidente è compatibile con quello di premier. Alla richiesta di rivotare sui quesiti, la replica di Conte è stata molto dura: «Beppe Grillo ha appena avviato un estremo tentativo di sabotaggio: ha chiesto di rivotare, invocando una clausola feudale che si trascinava dal vecchio statuto», ha scritto ieri sui social, «insomma, è passato dalla democrazia diretta al “qui comando io”, e se anche la maggioranza vota contro di me non conta niente». In ogni caso, ha aggiunto il presidente del partito, «adesso dateci qualche giorno, e torneremo a votare sulla rete i quesiti sullo Statuto impugnati da Grillo. Avanti, ancora, insieme».

«Ora siamo più forti»

Incassata la vittoria romana ora messa in discussione, da ieri è di nuovo in Sardegna la presidente della Regione Alessandra Todde: «Mi porto dietro energia, entusiasmo e senso di comunità, rientro con uno spirito carico di entusiasmo, con un'energia rinnovata e con la massima determinazione nel voler lavorare a soluzioni concrete per affrontare e risolvere i problemi della Sardegna e dei miei concittadini». Cambierà qualcosa negli equilibri di maggioranza nell’Isola? «La maggioranza che guida la Sardegna non solo è solida, ma ne esce rafforzata. Abbiamo molto chiare le priorità e le nostre linee programmatiche e non ci sposteremo di un millimetro dai temi sui quali abbiamo ottenuto la fiducia dei sardi». Per l’assessora al Lavoro Desirè Manca «è conformata la volontà del popolo M5S di una trasformazione doverosa del partito». In generale, «ciò che emerge è che le decisioni sono arrivate dal basso».

Per Roberto Li Gioi, presidente della commissione Urbanistica in Consiglio regionale, «è stato un momento democratico importantissimo, più di 50mila persone si sono espresse liberamente, decidendo quello che sarà il nostro futuro di movimento progressista indipendente». Per il capogruppo Michele Ciusa «è stata messa nero su bianco la scelta degli iscritti, la volontà di proseguire questo percorso con Conte. Da qui ripartiremo più forti che mai». (ro. mu.)

