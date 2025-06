M5S, Grillo pronto alla guerra legale 

A sei mesi esatti dal video in cui, a bordo di un carro funebre, decretava la morte del M5S, Beppe Grillo torna in campo: a breve avvierà l’azione legale per riappropriarsi del simbolo e del nome del Movimento. La notizia trapela da fonti vicine al fondatore e subito deflagra nell’universo pentastellato riaprendo la contesa, di fatto mai sopita, tra il comico genovese e l’attuale leader del partito, Giuseppe Conte. Da Campo Marzio, per ora, si dicono, «assolutamente tranquilli. Se e quando dovesse esserci questa nuova iniziativa giudiziaria leggeremo le carte, e i nostri avvocati risponderanno a tono», tagliano corto.

Il limite dei mandati

Le prerogative avanzate sulla base del simbolo vengono giudicate «infondate». Il ruolo del garante all’interno del Movimento è stato eliminato a fine 2024 con la costituente del M5S. «Vedere questo simbolo rappresentato da queste persone mi dà un senso di disagio», fu il commento di Grillo all’esito della costituente. «Fatevi un altro simbolo. Il Movimento è stramorto, ma l’humus che c’è dentro no». Fra le scelte contestate dall’“Elevato” - come si è autoproclamato Grillo - c’era anche l’abolizione del limite di due mandati. Una regola che pian piano, il M5S sta mandando in soffitta: il colpo più duro lo ha dato la costituente di novembre, con il via libera degli iscritti, e tra non molto il processo arriverà a conclusione, con la definizione dei criteri. La norma principe, molto articolata, prevederà che di base i mandati non possano mai essere più di tre. «Spero che Grillo finalmente si riprenda il simbolo», commenta Danilo Toninelli.

Il secondo round

Di recente dal profilo social del comico genovese è scomparso ogni riferimento al braccio di ferro in atto ma evidentemente non ha affatto rinunciato alla sua creatura. Insomma, dopo il conflitto sulla Costituente, sta per iniziare il secondo round con la battaglia che si sposterà in tribunale. «Chi si azzarda a intralciare il M5S troverà una solida barriera legale, pagherà gli avvocati, anche i nostri, la lite temeraria, e pure i danni», ammoniva Conte a fine 2024. E lo spirito combattivo dev’essere rimasto lo stesso, visto che i suoi rimarcano: «Da quando è partito il nuovo corso non si è registrata nessuna sconfitta giudiziale e su quelle pendenti chi le ha avanzate ha perso ed è stato costretto a pagare spese processuali e danni», indicativo della solidità delle ragioni giudiziarie di Conte e del M5S.

Il legale dei “dissidenti”

Di diverso parere l’avvocato Lorenzo Borré che ha seguito i dissidenti pentastellati in varie cause: «Tutti ci aspettavamo che Grillo si muovesse a dicembre, quando c’è stata la votazione che aveva eliminato la figura del garante. Ora si saranno ravvivate le ragioni per cui non ritiene di dover continuare a concedere il simbolo al partito di Conte. La Corte di appello di Genova nel 2021, in un contenzioso che vedeva partecipi tutte e tre le associazioni denominate Movimento 5 stelle (la prima costituita da Grillo e Casaleggio nel 2009; la seconda costituita nel 2012 sempre da Grillo e altri per poter presentare le liste; e la terza formata nel 2017 da Luigi Di Maio e Davide Casaleggio), ha affermato che il titolare del nome e del simbolo è Beppe Grillo». Dati questi presupposti, «dovrebbe spuntarla Grillo».

