«M5S, Grillo non fermerà Conte» 

Beppe Grillo potrebbe fermare il cambiamento del M5S progettato da Giuseppe Conte, con l’abolizione di pilastri ideologici come il tetto dei due mandati. Ma non lo farà perché ha troppo da rimetterci, a cominciare dai 300mila euro annui che il Movimento gli corrisponde a titolo di consulenza. Perciò Conte vincerà il braccio di ferro con il fondatore, ma vincerà solo sul piano interno e non riuscirà a frenare l’emorragia di consensi elettorali.

È la diagnosi che un ex pentastellato di primo piano come Luigi Di Maio affida a una conversazione col Corriere della Sera e a un lancio della Adnkronos. L’ex capo politico del M5S, poi fondatore dello sfortunato Impegno Civico e oggi Rappresentante speciale Ue per il Golfo Persico, è tranchant quando riassume al Corriere: «Grillo può stoppare Conte, ma Giuseppe gli porterà via l’argenteria e gli cancellerà pure il contratto». In realtà «Grillo non ha il coraggio di prendere iniziative. Altrimenti lo avrebbe già fatto», nonostante abbia «un potere enorme che ha sprecato, lasciandolo inutilizzato». Di Maio si riferisce all’articolo 12 dello statuto pentastellato, che dà al Garante «una prerogativa oserei dire papalina, il potere di interpretazione autentica, non sindacabile, dello statuto».

Quanto a Conte, «eviterà la scissione. Ma se capisce che può inibire l’uso del simbolo attraverso un contenzioso e contestualmente creare un nuovo partito lo farà. Però il vero tema per Conte sono i voti degli italiani».

Ma l’ex premier e attuale leader del M5S per ora sembra lasciar raffreddare lo scontro con Grillo e mette nel mirino Renzi, tentato dal reingresso nel centrosinistra. «In tanti mi fermano per strada - dice Conte - e mi implorano di non imbarcare Renzi. Temono la sua capacità demolitoria, si è sempre distinto per farli cadere, i governi, anziché per farli durare». Lo sguardo è rivolto anche alla costruzione dell'alternativa al governo Meloni. «Per aggregare un due o tre per cento di voti - aggiunge Conte parlando di Iv - si farebbero scappare tutti gli elettori del M5s e anche una buona parte di quelli del Pd». L’alleanza, insomma, non s’ha da fare.

RIPRODUZIONE RISERVATA