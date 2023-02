M5s e Pd puntano su Diego Corrias 

L’accordo era stato raggiunto nei giorni scorsi, mancava solo la scelta del candidato a sindaco. Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico si presenteranno insieme alla prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale. La coalizione ha indicato come candidato alla carica di primo cittadino Diego Corrias, già assessore nella Giunta guidata da Sabrina Licheri. Nel tardo pomeriggio di ieri le due forze politiche hanno diffuso un comunicato per ufficializzare l’accordo.

L’accordo

«Il M5s e il Pd – si legge nel comunicato – da mesi hanno avviato sul territorio importanti interlocuzioni, soprattutto a partire dalla crisi della Giunta Licheri dello scorso giugno, quando proprio il Pd fu l’unica forza politica a non firmare le dimissioni, privilegiando il bene comune della città, le competenze e la capacità amministrativa a scapito di brame personali e calcoli elettorali». L’alleanza segna in qualche modo una continuità con la precedente amministrazione decaduta in seguito alle dimissioni di tredici consiglieri comunale, In quella circostanza i rappresentanti del Partito Democratico non seguirono gli altri consiglieri. Un gesto che ha posto le basi per l’accordo ufficializzato ieri. Alla fine per la scelta del candidato alla carica di sindaco l’ha spuntata il Movimento Cinque Stelle.

Il candidato

Diego Corrias, 45anni, nella Giunta guidata da Sabrina Licheri aveva la delega di assessore allo Sviluppo economico. Adesso torna in campo come candidato alla carica di sindaco con il sostegno di Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico. «Per me è un grande orgoglio – ha commentato – Assemini si conferma un laboratorio di buona politica: l’accordo può rappresentare un importante esperimento nella costruzione del campo progressista. Assemini è il decimo comune sardo per numero di abitanti e deve darsi politiche conseguenti. Abbiamo un’idea chiara e condivisa di come voler rilanciare la città e il territorio lavorando al fianco dei cittadini, delle famiglie, delle imprese e delle associazioni del territorio».