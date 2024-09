M5S, è guerra totale Conte: «Decideremo anche sul garante» 

Interpellato fuori dalla Camera sullo scontro con Beppe Grillo, il presidente M5s Giuseppe Conte preferisce non entrare nel merito. «Sul Movimento - dice - rispondo a qualsiasi domanda che riguarda i 22 mila contributi pervenuti per l'Assemblea Costituente». Insomma, nella guerra aperta con il garante, l'ex premier tira dritto e torna a difendere il processo costituente. Proprio mentre sul sito del M5s si tirano le fila del confronto online e si dà il via al voto degli iscritti. Chiamati a scegliere dodici tra venti temi, che saranno poi discussi nella seconda fase della Costituente 5s. Tra questi, i più sentiti dalla base sono quelli che riguardano l'organizzazione del Movimento. «Risulta prioritario - si legge nel lungo documento a disposizione degli attivisti - verificare se vadano modificati alcuni ruoli e funzioni, in particolare quelli del presidente e del garante dei valori, i loro ambiti di intervento e la durata del loro mandato». Il presidente Conte aveva già messo in discussione il suo ruolo all'indomani delle elezioni europee. Ora, però, è chiaro che sui tavoli di confronto del Movimento potrebbe arrivare anche la figura del garante ricoperta da Grillo. E con questa almeno altre due questioni: il cambio del nome e del simbolo, e l'eventuale revisione del limite dei due mandati. Tutti i punti, insomma, su cui il fondatore M5s sta facendo muro da mesi. Non solo con post e lettere, ma anche con una diffida inviata a Conte, nel quale sanciva che nessuna discussione potesse riguardare i valori fondativi. Tra i corridoi di Montecitorio, si fa sempre più largo l'ipotesi che Grillo possa procedere per vie legali pur di delegittimare l'assemblea costituente. Qualcuno, al tempo stesso, è convinto che il garante non voglia rinunciare alla battaglia politica. Con l'obiettivo di portare gli iscritti a scegliere: lui e il M5s delle origini oppure il presidente e il suo Movimento. In una sfida all'ultimo voto, che appare sempre più come un Referendum che ha solo due opzioni: Conte o Grillo.

